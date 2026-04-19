LOTUS SPEKULOS ČIZKEJK: Kremast, bogat i neodoljiv desert
Savršen spoj spekulos keksa i nežnog krema. Jednostavan za pripremu, a ukus kao iz poslastičarnice!
Sastojci
Za podlogu:
- 300 gr spekulos keksa
- 120 gr rastopljenog putera
Za fil:
- 500 gr krem sira (maskarpone ili filadelfija)
- 250 ml slatke pavlake
- 150 gr lotus namaza ( samleveni spekulos keks + malo putera i meda/karamele)
- 80 gr šećera u prahu
- 1 vanilin šećer
Za preliv:
100–150 gr lotus namaza ( samleveni spekulos keks + malo putera i meda/karamele)
Priprema:
Podloga:
Sameljite keks i pomešajte sa rastopljenim puterom. Utisnite u kalup (20–24 cm) i dobro poravnajte. Stavite u frižider 20–30 minuta da se stegne.
Fil:
Umutite slatku pavlaku. Posebno izmešajte krem sir, šećer u prahu i vanilin šećer, pa dodajte lotus namaz. Na kraju lagano umešajte umućenu pavlaku.
Fil ravnomerno rasporedite preko podloge i poravnajte.
Preliv:
Lotus namaz blago zagrejte da postane tečniji, prelijte preko kolača i napravite šare.
Ostaviti u frižideru najmanje 4 sata (najbolje preko noći).
Uživajte!
Preporučujemo
Komentari (0)