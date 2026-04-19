Torte i kolači

LOTUS SPEKULOS ČIZKEJK: Kremast, bogat i neodoljiv desert

Milena Tomasevic

19. 04. 2026. u 11:00

Savršen spoj spekulos keksa i nežnog krema. Jednostavan za pripremu, a ukus kao iz poslastičarnice!

ЛОТУС СПЕКУЛОС ЧИЗКЕЈК: Кремаст, богат и неодољив десерт

FOTO: Novosti

Sastojci

Za podlogu:

  • 300 gr spekulos keksa
  • 120 gr rastopljenog putera

Za fil:

  • 500 gr krem sira (maskarpone ili filadelfija)
  • 250 ml slatke pavlake
  • 150 gr lotus namaza ( samleveni spekulos keks + malo putera i meda/karamele)
  • 80 gr šećera u prahu
  • 1 vanilin šećer

Za preliv:

100–150 gr lotus namaza ( samleveni spekulos keks + malo putera i meda/karamele)

Priprema:

Podloga:
Sameljite keks i pomešajte sa rastopljenim puterom. Utisnite u kalup (20–24 cm) i dobro poravnajte. Stavite u frižider 20–30 minuta da se stegne.
Fil:
Umutite slatku pavlaku. Posebno izmešajte krem sir, šećer u prahu i vanilin šećer, pa dodajte lotus namaz. Na kraju lagano umešajte umućenu pavlaku.
Fil ravnomerno rasporedite preko podloge i poravnajte. 
Preliv:
Lotus namaz blago zagrejte da postane tečniji, prelijte preko kolača i napravite šare.
Ostaviti u frižideru najmanje 4 sata (najbolje preko noći).

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Od edukacije u školama do podkasta: Kako platforma „ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA“ podstiče zdravije izbore svih generacija

