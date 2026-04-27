Torte i kolači

Bez jaja i mleka: Lenja pita, drugačija od one na koju ste navikli

Bojana Jovanović

27. 04. 2026. u 07:00

Drugačija od one na koju ste navikli, ali podjednako lepa i ukusna.

Без јаја и млека: Лења пита, другачија од оне на коју сте навикли

Depositphotos berka777

Potrebno je:

- 2 čaše griza

- 3 čaše brašna (2 ako je manji pleh)
- 1 čaša šećera
- 10 g praška za pecivo
- 250 g margarina/putera

Za fil:
- 1,5 kg nakiselih jabuka
- 1 čaša šećera
- 200 g mlevenih oraha
- 10 g cimeta (po želji)

 

Priprema:

Oljuštite, operite pa izrendajte jabuke. Dodajte šećer, orahe i cimet. Dobro promešajte, a potom nalijte čašom vode i ostavite da odstoji.

U međuvremenu pomešajte griz i brašno, dodajte prašak za pecivo i šećer i sve sjedinite. Dobro podmažite pleh margarinom. Podelite suvu smesu na dva jednaka dela, pa jedan deo ravnomerno rasporedite po dnu pleha. Odozgo nanesite nadev od jabuka. Stavljajte svuda pomalo, pa posle tapkajte prstima da se jabuke ne bi podizale. Povrh jabuka stavite drugi deo testa i preko pospite naseckanim margarinom. Zagrejte rernu na 180 stepeni, a lenju pitu ostavite za to vreme da odstoji. Pecite 40–45 minuta, u zavisnosti od rerne, trebalo bi da dobije zlatno-braon boju. Tokom pečenja proverite da li se margarin istopio po celoj površini kolača. Ukoliko nije otvorite, pa nagnite pleh na jednu stranu kako bi se pokrila cela površina. Vratite da se peče.

Pre serviranja potpuno ohladite pitu. U slučaju da imate manji pleh, smanjite količinu brašna na dve čaše, a vode u filu sa jabukama na 100 ml.

ŠPAGETI SA KOZICAMA: Recept za mirisnu pastu
ŠPAGETI SA KOZICAMA: Recept za mirisnu pastu

Ova kombinacija sočnih kozica, zrelog paradajza i mirisnog belog luka donosi pravi nalet ukusa u svakom zalogaju. Uz malo vina, limunov sok i kremast završni dodir, dobijaš jelo koje je istovremeno jednostavno i neodoljivo – savršeno za mirno veče i uživanje bez žurbe

26. 04. 2026. u 12:00

