JAFA KOCKE SA MALINAMA: Osvežavajuće, kremasto i bogatog ukusa
Kombinacija čokolade, narandže i voćnog želea od malina daje kolaču posebnu aromu, a priprema je jednostavna i ne oduzima mnogo vremena.
Sastojci
Podloga:
- 300 gr mlevenog keksa
- 120 gr otopljenog margarina
- 1 kašika kakaa
- sok od ½ narandže
Žuti krem:
- 500 ml mleka
- 1 puding od vanile
- 3 kašike šećera
- 100 gr margarina
- 100 gr bele čokolade
Krem od malina:
- 300 gr malina
- 200 ml vode
- 100 gr šećera
- 1 vanilin šećer
- 2 kašike gustina
Ostalo:
- jafa keks
- sok od narandže (po želji)
- šlag
Priprema
1. Podloga
Pomešajte mleveni keks, otopljeni margarin i kakao. Dodajte sok od narandže i sve dobro umesite. Smesu rasporedite po dnu kalupa i poravnajte. Ostavite u frižideru da se stegne.
2. Žuti krem
Skuvajte puding od vanile u mleku sa šećerom. Dok je još topao, dodajte belu čokoladu i mešajte da se otopi. Kada se krem prohladi, umešajte umućen margarin.
3. Krem od malina
U šerpi zagrejte polovinu vode sa šećerom, vanilin šećerom i malinama. U preostaloj vodi razmutite gustin, pa dodajte u smesu i kuvajte dok se ne zgusne. Ostavite da se malo prohladi, ali da ostane toplo.
4. Slaganje kolača
Na podlogu od keksa nanesite nekoliko kašika krema. Preko rasporedite jafa keks (po želji kratko umočen u sok od narandže) tako da čokoladni deo bude okrenut ka kremu. Preko sipajte topli žele od malina i poravnajte. Na kraju rasporedite žuti krem.
5. Završni sloj
Kolač premažite umućenim šlagom i ostavite u frižideru nekoliko sati da se dobro stegne.
Prijatno!
