CEO SVET IM SE SMEJE: Urnebesan snimak iz Hrvatske širi se planetom brže od bilo čega (VIDEO)

Hrvatska je danas u centru pažnje ljubitelja fudbala.

Sa pravom, imajući u vidu šta se desilo na meču Istra - Varaždin.

Naime, domaćin je od 11. minuta gubio, a onda se u završnici desilo nešto nestvarno.

Najpre je u 78. minutu Hajster poravnao rezultat, a pravi delirijum navijača Istre (i smeh cele planete) izazvao je stotinak sekundi kasnije naredni događaj.

Tada je, naime, Josip Radošević rešio da šutira sa distance, želeći da Istri donese preokret, ali iako je to učinio ne baš sjajno - lopta je ipak završila u mreži.

I to kako...

Na putu ka golu, dok se kotrljala po travi, odjednom se odbila od krtičnjaka i, u iznenadnom visokom luku, skroz prevarila iskusnog, 32-godišnjeg golmana, Olivera Zeleniku.

Evo i video snimka tog gola koji obilazi planetu, a zbog kog se smejao i savladani čuvar mreže:

Hırvatistan Ligi'ndeki Istra-Varazdin maçında atılan gol.

Inače, pomenuti pogodak je i rešio pitanje pobednika, Istra je sa 2:1 savladala Varaždin pa je peta na tabeli HNL-a, sa bodom manje od petoplasiranog rivala kog je upravo savladala na opisani način.

Varaždinci su, pritom, sakupili 37 bodova iz 27 odigranih kola, a daleko, daleko ispred njih je vodeći Dinamo Zagreb sa 60, dok uz meč više - drugoplasirani Hajduk Split ima 53 boda.

Nije ovo prvi put da se svet smeje sceni iz Hrvatske

"Čekaj... Šta?!" napisali su administratori stranice u opisu fudbalskog snimka iz Hrvatske koji je mnoge nasmejao krajem 2021. godine.

Popularna fudbalska internet stranica "433", koju je na Instagramu tada pratilo 44,5 miliona ljudi, objavila je u decembru 2021. neobičnu situaciju koja se dogodila u našem komšiluku.

Naime, na utakmici između Dugopolja i Varaždina domaći igrač Ivan Ćubelić sve je odlično uradio: prošao je obranu Varaždina i golmana i samo je trebalo da pošalje loptu u praznu mrežu. Ali...



Lopta posle njegovog udarca nije prešla gol-liniju, jer ju je blato zaustavilo nadomak cilja.

Sada, tri godine i tri i po meseca kasnije, opet je jedno "živo fudbalsko blato" iz Hrvatske postalo razlog za smeh širom sveta.



