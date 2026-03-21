VUČIĆ U KRCATOJ ARENI POSLAO SNAŽNU PORUKU: Srbija je naša porodica (FOTO/VIDEO)

U BEOGRADSKOJ areni održan je veliki miting SNS na kom je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio pobedu u 10 opština u kojima se održavaju lokalni izbori.

Foto: Noosti

Vučić stigao na skup SNS

Narod je skandirao "Vučić Aleksandar" dok je Vučić ulazio u Arenu. Hala je bukvalno krcata i nema gde igla da padne.

- Hvala vam na divnom dočeku, na nečemu što nisam doživeo sada u svojoj karijeri - rekao je on.

Foto: Zoran Jovanovic

Novosti

Zatražio je veliki aplauz za Dačića i sve druge koalicione partnere SNS sa kojima "zajednički biju bitku".

- Ispred sebe vidim jedan transparent na kom je neko napisao "15.3.2025. samo smo stajali i gledali vas i pobedili". Pre nešto više godinu dana bilo je teško vreme za Srbiju, napadnuta zemlja spolja i iznutra i u danu kada su hteli da izvrše državni udar, a mnoge institucije prešle na stranu protiv države, danu kad su mnogi mislili da će Srbija biti na kolenima, vi mladi ljudi stali ste u srcu grada, u centru Beograda i rekli:,,Mi smo na braniku otadžbine, nikoga ne vređamo, ali smo tu i ne damo vam našu Srbiju." Moja večna zahvalnost, ne zato što ste branili mene, već što ste sačuvali Srbiju i ovim traktoristima koji su ostali bez svojih vozila i vama koji ste samo stajali i pobedili - hvala vam i Srbija vam to nikada neće zaboraviti - rekao je Vučić.

Otišao je da nekoliko minuta razgovara sa kandidatima i onima koji su predstavnici ovih opština u kojima će biti izbori.

- Zatim ću vam ja predstaviti naš plan za budućnost - rekao je Vučić.

Foto: Novosti

Novosti

Od predstavnika opština je zatražio da čuju šta ljudi imaju da im kaže.

- Bar 50% puta se ne jave ja kad ih pozovem, a možete misliti kako onda drugima. Zato smo krenuli da menjamo ljude, da dovodimo mlade ljude - kazao je on.

Zamolio ih je da obiđu svaku kuću.

- Saslušajte ih i recite im da ćete dati sve od sebe i ljudi će to da poštuju. Ovo je vreme promena, a ljudi traže promene da njihovo mesto dovedu na viši nivo. Molim vas da se borite, radite i da slušate ljude - rekao je on.

Ne možete da se ponašate kao do sada, jer ljudi hoće da ih čujete, saslušajte njihove probleme, poručio im je. - Ako sam ja, koji sam ponosan na to kakav smo KC u Beogradu uradili, stao da sagledam probleme u borskom zdravstvenom centru, ili u Kuli, onda i vi to morate da radite svakog dana. Zato smo počeli da menjamo sebe, ljude, one koji nas predstavljaju u opštinama, menjaćemo i vas ukoliko ne budete hteli da saslušate ljude i njihove muke. Možemo da izgradimo hiljade kilometara puteva, hale, ali ljudi nas neće poštovati ukoliko njih ne čujemo i šta su njihove potrebe - poručio je Vučić.

Otac malog Andrije kog su napali blokaderi poslao je Vučiću podršku i jasnu poruku da je Srbija naša porodica.

- Jedan veliki pozdrav za našeg Andriju. Izboriće se on. Dečak junak! - rekao je Vučić.

- Oni koji žele vlast u našoj zemlji ne mogu da podnesu bolesnu decu, već su im i oni meta napada. Zbog svega što su prethodnih dana radili i danas, nazivali nas "stokom i đubradima". Ja na sve to kažem hvala njima i hvala vama što ste u stanju to sve da izdržite, da budete pristojni i da im na to nikada ne odgovorite. Ali da znamo kako da sačuvamo Srbiju od takvih koji bi je očas posla srušili. Hvala vam na tome što ste bolji, pametniji pristojniji, čuvate našu Srbiju jer lepa reč i gvozdena vrata otvara.

Vučić podseća da je jedini program blokadera bio da će nekoga tući.

- Pre godinu dana kad sam rekao da smo pobedili te napade, gotovo mi niko nije verovao. Ja sam znao da se nešto prelomilo u ljudima u onom trenutku kad su shvatili da nam je država napadnuta i da samo preostaje streljanje. Jedino što im je bio program bilo je "plivaćete, gonićemo vašu decu, tući ćemo vas". Mi to njima nikad nećemo da nudimo, nudićemo nove i obnovljene škole i vrtiće, pruge, vozove i aerodrome, da zajedno sa nama rade na napretku i boljitku Srbije - naveo je on.

Foto: Zoran Jovanovic Foto: Zoran Jovanovic

Svet se promenio drastično i dramatično, ističe Vučić.

- Od 2020. kad prestaje era globalizma, svakoga dana svet se menja i mnogi od nas to ne želimo da vidimo. I verujemo da ćemo sutra da se vratimo u neki period pre 10, 20, 30 ili 50 godina, neće se to dogoditi. Mi smo vojno neutralna zemlja i ostaćemo. To nije lako. Što se nas tiče, naš je izbor da budemo slobodna, suverena zemlja, da ne budemo deo nijednog vojnog pakta, da sami čuvamo svoje nebo i svoju zemlju. I kao takvi moramo da budemo dovoljno snažni da odvratimo svakoga od potencijalne agresije na našu zemlju. Malo ko mi je verovao kad sam pričao šta treba da radimo za to. Danas je Srbija snažnija u vojnom pogledu nego ikada u svojoj istoriji. Mi nikog nećemo da napadamo, svakoj majci u ovoj zemlji hoću da obećam mir i stabilnost. Nemamo dece za bacanje, hoću decu da planiraju svoju budućnost u ovoj zemlji, da rade ovde, da se ponose svojom zemljom, ali za to moramo da budemo jaki i bićemo još jači. Na njihove pretnje, kada formiraju saveze mi ćemo uvek staloženo da odgovaramo i da kažemo "mi vas poštujemo, nemamo ništa protiv vas, nećemo da vas napadamo", ali jedino što možemo da kažemo "Srbija je tvrd orah, a tvrd orah je voćka čudnovata, ne slomi ga, ali zube polomi". Mi ćemo da radimo svakoga dana naporno na podršci našem narodu na KiM. To je naš narod, naša zemlja i po Međunarodnom pravu, i povelji UN i Ustavu Srbije i niko ne može da nam ga otme i možete da govorite i radite šta vam je volja vi svetski vođe, ali uvek morate da znate da nikada nikoga u Srbiji nećete naći ko može da se odrekne svoje kolevke. Hvala našem narodu svuda gde živi na KiM, čuvali su nam otadžbinu uvek kad je bilo najteže i znam da će to uvek da rade. Čuvaćemo mir, stabilnost i bratske odnose sa Bošnjacima koji ovde žive, kao i svugde na Balkanu. To je naš zadatak i naša obaveza. Naša politika mira, bezbednosti i stabilnosti je politika zemlje koja se nalazi na evropskom putu. Pre četiri godine smo pokazali da smo samostalna zemlja i nismo hteli da se odreknemo prijateljstva. Znamo mi šta su sankcije. Jedini smo koji nisu uvodili sankcije Rusiji i koji ne odustaju od prijateljstva sa svojim tradicionalnim prijateljima na istoku. Gradimo odnose sa Kinom, kao i sa Amerikom. Ono što je interes Srbije, to je naša politika - izjavio je on.

Foto: Zoran Jovanovic

Foto: Novosti

Foto: Zoran Jovanovic

Kaže da je primetio stvari koje možemo da ispravimo i oko kojih nije skeptik, već optimističan.

- Gde god sam pošao, ljudi mi kažu "napreduje Srbija, vidimo rezultate, ali ne možemo da podnesemo da imamo ljude koji su mnogo bogatiji a da imamo dosta onih koji teško žive". E to ćemo u narednom periodu da promenimo. Tu nepravdu moramo da ispravimo, i ti ljudi koji imaju najniže penzije obezbedićemo im da imaju više penzije. I ti ljudi imaju pravo na dostojanstven život. Za samo četiri godine prosečna plata u Srbiji biće 1.700 evra. To je naš plan i program, to je ono što obećavamo građanima i ono što nudimo, ono što je za nas od presudnog značaja. Mi moramo da se izborimo pod ovim sloganom "Srbija, naša porodica", za punu trpezu u svim našim domovima i da to ravnomernije i pravednije raspodelimo, da nam ne budu bogati samo Beograd, Novi Sad, samo veliki gradovi, da svuda ljudi imaju punu trpezu, da ljudi vide da smo stvorili pravičnije društvo. Ako se ovome posvetimo i priznamo svoje greške, sasvim sam siguran da mnogo toga možemo da menjamo i promenimo. Uveren sam da ako možemo da promenimo zdravstvo, da uvozimo sve moguće nove mašine ali u bolnice i domove zdravlja u svakom selu, ako ne može, onda da imamo ambulantna kola da idu u svako to selo, to smo zaboravili, nije sve u zgradama, moramo da pokažemo dušu, srce i brigu, to u narednom periodu mora da bude najvažnije. Obrazovanje... uništili su nam čitavu generaciju. Srbija je išla prebrzo napred, mnogima to nije odgovaralo. Zato ćemo morati tome da se posvetimo više. Da u nove generacije i njihovo školovanje uložimo koliko nismo u prethodnih 60 godina, da nadoknadimo ovo strašno zlo koje su nam priredili pre godinu dana neki neodgovorni ljudi koji nisu razumeli šta znače deca i šta znači Srbija - najavio je on.

- Kada govorimo o energetici, imamo bezbroj problema, sankcije Rusiji i Srbiji, čekamo kada će ta saga da se okonča i uz sve te probleme u Srbiji ograničenja na kupovinu benzina, dizela i naftnih derivata nema i neće biti problema, svega imamo dovoljno. Srbija se promenila. Danas je ona zemlja ozbiljnih i odgovornih ljudi koji znaju kako da gaze u budućnost. Kvalitet života nisu samo plate i penzije, to je da uđemo u korak sa svetom sa veštačkom inteligencijom, ali i kako da imamo čistiji vazduh i posebno kako da obezbedimo dovoljno hrane u budućnosti. U Srbiji neće biti problema ni sa hranom ni sa vodom i uložićemo dovoljno da brinemo o našim poljoprivrednicima. Ako ima nešto na šta sam ponosan, to je izgradnja puteva, i tek ćemo da gradimo. I sve to ne bismo mogli da nije vas, odgovornih i ozbiljnih ljudi.

Pobeda tek sledi, najavio je.

- Godinu dana su nam rušili Srbiju, pretili Srbiji, mi njima nećemo, samo ćemo da ih pobedimo i da ih pobedimo ubedljivo! Posebno hvala vama, drage žene, vi ste bile najhrabrije, i stub porodice i društva. Pozivam vas sve da 29. izađete na izbore, a onda da se dogovorimo kako Srbiju da vodimo do 2030. godine i da ih pobedimo pošteno! Ako pobede, čestitaćemo. Ako pobedimo, slavićemo čitavu noć. Da se borimo za našu Srbiju, našu jedinu otadžbinu. Sve najbolje želim vašim porodicama. Živela sloboda, da ih pobedimo ubedljivo, ubedljivije nego ikada - poručio je Vučić.

Kraj programa upriličio je veličanstveni vatromet.

Novosti

Novosti Novosti

Novosti

Novosti

Predsednika Vučića je prethodno na putu ka Beogradskoj areni pratila kolona bajkera.

Novosti

Dačić se obratio preko video-linka

Predsednik SPS Ivica Dačić obratio se narodu preko video-linka.

- Želim da se zahvalim svima koji su se brinuli za moje zdravlje. Nisam mogao da očekujem da ću tog dana završiti bez svesti ali dve osobe su uticale na to da ozbiljno shvatim tu situaciju, to je moj brat predsednik Aleksandar Vučić i moja supruga Sanja, koji su me naterali da odem u bolnicu - rekao je on.

Pozvao je sve članove SPS i JS da u 10 opština na lokalnim izborima glasaju za zajedničku listu "Aleksandar Vučić - Srbija naša porodica".

- Živela Srbija! - rekao je on.

Sonja Ilić Odalović prvi govornik

Sonja Ilić Odalović, majka malog Gavrila kojeg su hteli da ubiju blokaderi, prvi je govornik. Ona se prisetila koju je torturu preživela od blokadera dok je bila trudna.

- Dragi moji ljudi, kad stojim ovde ispred vas, osećam se kao u svojoj porodici. Znam da sam među dobrim ljudima, oni koji čuvaju svoju zemlju i vole i poštuju svoje žene, majke, sestre i koji brinu o svojoj deci. Moj Gavrilo će uskoro napuniti godinu dana. Slavićemo njegov prvi rođendan srećni što ga imamo zdravog i naprednog. Sve što sam ikad radila radila sam za njega i njegovu budućnost. Danas ovde stojim, ne da bih se prisetila kako sam ga mogla izgubiti u nasilju prošle godine, ne stojim kako bih se prisećala kako su nam razarali zemlju, vređali nas najgore, palili nam stranku, to smo pobedili, već stojim zbog Gavrilove budućnosti. To zavisi od izbora koji danas napravimo. Ako danas budemo birali dobro, dobro će nam i biti. Ako danas budemo gradili, sutra će naša deca imati još snažniju zemlju. Srbija budućnosti u koju nas vodi naš predsednik Aleksandar Vučić - kazala je ona.

Novosti

Pre početka mitinga je intonirana himna "Bože pravde".

Foto: Novosti

Na skupu je i Milan Knežević, lider naroda u Crnoj Gori. Građani su skandirali i "Kosovo je srce Srbije", a tu su i predstavnici Srpske liste.

Foto: Novosti

Novosti Foto: Novosti

Foto: Novosti

FOTO TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ

FOTO TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ

FOTO TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ

MUP: Na skupu oko 70.000 građana

- Dana 21.03.2026. godine, u hali ‘’Beogradska arena’’ održava se prijavljeno javno okupljanje u organizaciji Srpske napredne stranke.

Na javnom okupljanju učestvuje oko 70.000 građana, od čega je u hali ‘’Beogradska arena’’ prisutno oko 32000 građana, dok je u neposrednoj zoni hale prisutno oko 38000 građana.

Takođe na javnom okupljanju prisustvuje i oko 2000 motociklista – bajkera.

Ministarstvo posebno ističe da je navedeno javno okupljanje bilo uredno prijavljeno nadležnim organima od strane organizatora, što je omogućilo policiji da unapred planira i sprovede sve mere bezbednosti.

Javno okupljanje protiče mirno, bez incidenata, što predstavlja još jedan dokaz da preventivne mere i profesionalan rad policije, u saradnji sa građanima, daju najbolje rezultate.

U cilju pripreme da javno okupljanje prođe u najboljem redu i bez narušavanja javnog reda i mira, policija je preduzela niz preventivnih mera i na osnovu bezbednosne procene planirala je mere iz svoje nadležnosti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će, kao i do sada, u skladu sa zakonom obezbeđivati sva javna okupljanja, štiteći pravo građana na mirno okupljanje i obezbeđujući bezbednost svih učesnika i javni red i mir - naveo je MUP.

Atmosfera u Areni, prisutni i premijer Macut, teniser Janko Tipsarević, glumac Laza Ristovski...

Novosti

Po nekim procenama u Areni i oko nje je više od 60.000 ljudi.

Na mitingu SNS u Areni danas pevali su Ljuba Aličić, Vesna Zmijanac, Garavi sokak, Dejan Zli Lazović...

U Areni i Miloš Pavlović

U Areni je i student Miloš Pavlović kako bi izrazio svoju podršku SNS i Aleksandru Vučiću.

Foto: Novosti

Ana Branbić: Velika zahvlnost našem narodu

Ana Brnabić kaže da je Arena puna i da je presrećna atmosferom.

- Velika zahvlnost našem narodu. Pokazali su kakvu podršku pružaju, pre svega, našem predsedniku Aleksandru Vučiću koji je to zaslužio - rekla je ona.

Kaže da neće da prejudicira rezultat lokalnih izbora.

- Nama ja važno da damo sve od sebe da svaki dan pokažemo koliko nam je važno da razgovaramo sa građanima - rekla je ona.

Foto: Printskrin

Dodala je da je neko morao ozbiljno da radi da ne bismo osećali krizu zbog rata na Bliskom istoku.

- Blokaderi traže podršku od stranaca, a mi od ovih ljudi - poručila je ona.

Vučić će govoriti u 18 časova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiće se oko 18 časova.

Veterani ispred Arene

Ispred Beogradske arene u kojoj se danas održava veliki miting SNS su i naši veterani.

Novosti

Počeo skup SNS

Počeo je veliki skup SNS u Areni, a veliki broj ljudi je ostao ispred. Energija je jaka, a narod skandira Vučiću.

Novosti

Novosti

Skup samo što nije počeo, veliki broj ljudi u Beogradskoj Areni

Prizor ispred Arene

Arena već puna, dosta ljudi ostalo ispred

Arena je već puna ljudi koji su došli na veliki skup, a koliko je veliki odziv najbolje svedoči da je i dalje ogroman broj ljudi ispred.

Z. Jovanović

Z. Jovanović

Z. Jovanović

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Građani ispred Arene: Došli smo da pružimo podršku Vučiću i celoj Srbiji

Veliki broj građana se okuplja ispred Arene

Ispred arene već je počeo da seo kuplja veliki broj građana, iako je početak mitinga planiran za 16 časova.

Vijore se zastave Srbije, ali i zastave sa likom predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Kapije su otvorene

Građani su krenuli da se okupljaju ispred Beogradske arene uoči skupa.

Završene pripreme za veliki skup

Kako saznajemo, kapije će se otvoriti oko 14 časova.

Na skupu Srpske napredne stranke koji se održava danas od 16 časova u "Beogradskoj areni" biće predstavljeni kandidati na lokalnim izborima koji se 29. marta održavaju u 10 opština.

Prisutnima će se obratiti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji će govoriti o Strategiji 2030, kao i o idejama za svih 10 pomenutih lokalnih samouprava.

Vučić će se obratiti kandidatima za odbornike u svih 10 lokalnih samouprava gde će se u sledeću nedelju održati izbori i imaće važnu poruku za njih.