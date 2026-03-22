JAPANSKI AMBASADOR U ŠOKU ZBOG CENA U HRVATSKOJ: "Sve je tako skupo"
JAPANSKI ambasador Vada Micuhiro u Hrvatskoj je nešto više od godinu dana. Kao diplomata živeo je u različitim zemljama sveta, a pre Hrvatske bio je ambasador u Pakistanu.
Za RTL je komentarisao troškove života u Hrvatskoj.
- Uslovi, okruženje, sve je potpuno drugačije. Očekivao sam razlike, ali ovo je ipak bio priličan šok. Ogromna razlika. Jedna stvar koja me je posebno iznenadila su cene stvari. Sve je tako skupo. U poređenju sa nekim azijskim zemljama poput Pakistana, pa čak i Japana... sada je japanski jen sve slabiji, a život u Evropi je zaista skup - rekao je on za RTL.
