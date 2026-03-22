SRBIN PODIGAO CELU RUSIJU NA NOGE! Evo šta je uradio nakon strašne povrede (VIDEO)

Srpski fudbaler Miroslav Bogosavac (29) trebalo bi da se vrati treninzima u narednih pet do šest dana, nakon što je pretrpeo potres mozga na jučerašnjoj utakmici protiv Rostova (1:0). On se dan nakon povrede oglasio izjavom za ruske medije.

Defanzivac Ahmata Miroslav Bogosavac doživeo je ozbiljnu povredu nakon sudara sa igračem Rostova Andrejem Langovičem.

Najvažnije je da nisam ništa slomio. Nastaviću sa lečenjem, rekao je Bogovac, a prenose zvanične društvene mreže kluba njegove reči.

Srbin je nakon stravičnog udarca izgubio svest, te je hitno prevežen u bolnicu.

- Zahvaljujem se Langinoviču koji mi je pisao posle utakmice. Znam da nije postojala namera, a takve stvari događaju seu fudbalu. Najvažnije je da se nisam ozbiljnije povredio. Sve će zaceliti, a ja ću spreman dočekati naredne utakmice. Nadam se skorom povratku na teren, rekao je nekadašnji fudbaler Čukaričkog i Partizana.

O njegovom stanju nešto ranije oglasio se i sportski direktor Ruslan Gazajev istakao je da stanje srpskog fudbalera nije zabrinjavajuće i da se uskoro očekuje njegov povratak na teren.

- Hvala Bogu, sve je u redu. Najgori strahovi su iza nas. Miroslav je dobro, nema ničeg kritičnog i verujem da će se vratiti treninzima za pet ili šest dana - poručio je Gazajev za "Sport ekspres", a prenosi "Čempionat".

