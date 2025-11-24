MINI OREO ČIZKEJK: Mali zalogaji koji osvajaju
Mini čizkejkovi od vanile sa korom od čokoladnih Oreo kolačića savršeno spajaju glatku, kremastu teksturu sa hrskavom, čokoladnom korom.
Sastojci
- 150 gr usitnjenih čokoladnih kolačića (Oreo bez krema)
- 3 kašike otopljenog putera
- 1 kašika šećera
Fil
- 300 gr krem sira (sobne temperature)
- 100 gr šećera
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- 1 veliko jaje
- 2 kašike slatke pavlake
Dekoracija
- 1 šolja slatke pavlake
- 2 kašike šećera u prahu
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- mini Oreo kolačići ili pola kolačića
Priprema korak po korak
1. Podloga za kolačiće
Usitnite čokoladne kolačiće u fine mrvice. Pomešajte sa otopljenim puterom i šećerom. Stavite kašiku smese na dno svake korpice za kolačiće i čvrsto pritisnite. Pecite 5 minuta na 180°C (350°F), zatim ostavite da se ohladi.
2. Kremasti fil
Umutite krem sir sa šećerom dok ne postane glatko. Dodajte vanilu, jaje i gustu pavlaku. Rasporedite fil preko pripremljenih podloga. Pecite 15–18 minuta na 160°C (325°F), dok ivice ne postanu čvrste, a sredina blago klimava. Ostavite da se ohladi i stavite u frižider najmanje 1 sat.
3. Završna dekoracija
Umutite pavlaku sa šećerom u prahu i vanilom dok ne formira čvrste vrhove. Ukrasite svaki mini čizkejk rozetom od šlaga. Odozgo stavite mini Oreo kolačić ili pola kolačića.
Uživajte!
