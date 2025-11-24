MINI OREO ČIZKEJK: Mali zalogaji koji osvajaju

Mini čizkejkovi od vanile sa korom od čokoladnih Oreo kolačića savršeno spajaju glatku, kremastu teksturu sa hrskavom, čokoladnom korom.

FOTO: Novosti

Sastojci



150 gr usitnjenih čokoladnih kolačića (Oreo bez krema)

3 kašike otopljenog putera

1 kašika šećera

Fil

300 gr krem sira (sobne temperature)

100 gr šećera

1 kašičica ekstrakta vanile

1 veliko jaje

2 kašike slatke pavlake

Dekoracija

1 šolja slatke pavlake

2 kašike šećera u prahu

1 kašičica ekstrakta vanile

mini Oreo kolačići ili pola kolačića

Priprema korak po korak

1. Podloga za kolačiće

Usitnite čokoladne kolačiće u fine mrvice. Pomešajte sa otopljenim puterom i šećerom. Stavite kašiku smese na dno svake korpice za kolačiće i čvrsto pritisnite. Pecite 5 minuta na 180°C (350°F), zatim ostavite da se ohladi.

2. Kremasti fil

Umutite krem sir sa šećerom dok ne postane glatko. Dodajte vanilu, jaje i gustu pavlaku. Rasporedite fil preko pripremljenih podloga. Pecite 15–18 minuta na 160°C (325°F), dok ivice ne postanu čvrste, a sredina blago klimava. Ostavite da se ohladi i stavite u frižider najmanje 1 sat.

3. Završna dekoracija

Umutite pavlaku sa šećerom u prahu i vanilom dok ne formira čvrste vrhove. Ukrasite svaki mini čizkejk rozetom od šlaga. Odozgo stavite mini Oreo kolačić ili pola kolačića.

Uživajte!