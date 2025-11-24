Torte i kolači

MINI OREO ČIZKEJK: Mali zalogaji koji osvajaju

Milena Tomasevic

24. 11. 2025. u 13:00

Mini čizkejkovi od vanile sa korom od čokoladnih Oreo kolačića savršeno spajaju glatku, kremastu teksturu sa hrskavom, čokoladnom korom.

МИНИ ОРЕО ЧИЗКЕЈК: Мали залогаји који освајају

FOTO: Novosti

Sastojci

Kora
  • 150 gr usitnjenih čokoladnih kolačića (Oreo bez krema)
  • 3 kašike otopljenog putera
  • 1 kašika šećera

Fil

  • 300 gr krem sira (sobne temperature)
  • 100 gr šećera
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • 1 veliko jaje
  • 2 kašike slatke pavlake

Dekoracija

  • 1 šolja slatke pavlake
  • 2 kašike šećera u prahu
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • mini Oreo kolačići ili pola kolačića

Priprema korak po korak
1. Podloga za kolačiće

Usitnite čokoladne kolačiće u fine mrvice. Pomešajte sa otopljenim puterom i šećerom. Stavite kašiku smese na dno svake korpice za kolačiće i čvrsto pritisnite. Pecite 5 minuta na 180°C (350°F), zatim ostavite da se ohladi.

2. Kremasti fil

Umutite krem sir sa šećerom dok ne postane glatko. Dodajte vanilu, jaje i gustu pavlaku. Rasporedite fil preko pripremljenih podloga. Pecite 15–18 minuta na 160°C (325°F), dok ivice ne postanu čvrste, a sredina blago klimava. Ostavite da se ohladi i stavite u frižider najmanje 1 sat.

3. Završna dekoracija

Umutite pavlaku sa šećerom u prahu i vanilom dok ne formira čvrste vrhove. Ukrasite svaki mini čizkejk rozetom od šlaga. Odozgo stavite mini Oreo kolačić ili pola kolačića.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZATEČENA: Uhapšeni Roman Repulov i Aleksandar Peretjagin

RUSIJA JE ZATEČENA: Uhapšeni Roman Repulov i Aleksandar Peretjagin