BRAUNIJI SA ORASIMA: Recept za desert koji izgleda impresivno
Čokoladni brauniji dobijaju potpuno novi karakter uz bogat, karamelast sloj prepečenih oraha. Ovo je desert koji spaja vlažnu, intenzivno čokoladnu osnovu sa hrskavim, mirisnim orašastim prelivom — savršena kombinacija za sve koji vole duboke, tople ukuse i raskošne teksture.
Sastojci
- 70 gr univerzalnog brašna
- 225 gr kristalnog šećera
- 65 gr nezaslađenog kakao praha
- 140 gr nesalanog putera
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- 2 velika jajeta
Karamel-orašasti sloj
- 56 gr nesalanog putera
- 100 gr svetlog ili tamnog smeđeg šećera
- 60 ml kukuruznog sirupa ili čistog javorovog sirupa
- 250 gr grubo seckanih, lagano prepečenih oraha
- ¼ kašičice soli
- 1 ½ kašičice ekstrakta vanile
- 1 veliko jaje
Uputstvo
Napravite brauni bazu
Zagrejte rernu na 175–180°C. Pleh 20×20 cm obložite papirom za pečenje tako da ivice vire. U posudi otpornoj na toplotu pomešajte puter, šećer, kakao i so. Zagrevajte u mikrotalasnoj u intervalima od 30 sekundi ili na šporetu na laganoj vatri, dok se puter ne otopi. Ostavite da se smesa malo prohladi. Umešajte vanilu, zatim jaja, jedno po jedno. Dodajte brašno i mešajte dok se sve ne sjedini i smesa ne postane gusta i sjajna. Izlijte u pleh i ravnomerno rasporedite. Pecite 20–25 minuta, dok čačkalica ubodena u sredinu ne izađe sa nekoliko vlažnih mrvica.
Napravite orašasti karamel sloj
U manjoj šerpi otopite puter, smeđi šećer i sirup. Mešajte dok se šećer skoro potpuno ne rastvori. Skinite sa vatre i malo ohladite. Dodajte vanilu, so i jaje. Na kraju umešajte seckane orahe. Dodajte preko braunija i završite pečenje Pažljivo rasporedite smesu od oraha preko pola-pečenih braunija. Vratite u rernu i pecite još 20–25 minuta, dok se sloj oraha ne stegne i karamelizuje.
Ostavite da se potpuno ohladi. Za savršene kocke, ohladite u frižideru 2–3 sata. Isecite na 16 kvadratića.
Uživajte!
Preporučujemo
NAMAZ OD FETE I SUŠENOG PARADAJZA: Namaz za sve prilike
24. 11. 2025. u 15:00
MINI OREO ČIZKEJK: Mali zalogaji koji osvajaju
24. 11. 2025. u 13:00
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)