BRAUNIJI SA ORASIMA: Recept za desert koji izgleda impresivno

Čokoladni brauniji dobijaju potpuno novi karakter uz bogat, karamelast sloj prepečenih oraha. Ovo je desert koji spaja vlažnu, intenzivno čokoladnu osnovu sa hrskavim, mirisnim orašastim prelivom — savršena kombinacija za sve koji vole duboke, tople ukuse i raskošne teksture.

FOTO: Novosti

Sastojci



70 gr univerzalnog brašna

225 gr kristalnog šećera

65 gr nezaslađenog kakao praha

140 gr nesalanog putera

1 kašičica ekstrakta vanile

2 velika jajeta

Karamel-orašasti sloj

56 gr nesalanog putera

100 gr svetlog ili tamnog smeđeg šećera

60 ml kukuruznog sirupa ili čistog javorovog sirupa

250 gr grubo seckanih, lagano prepečenih oraha

¼ kašičice soli

1 ½ kašičice ekstrakta vanile

1 veliko jaje

Uputstvo

Napravite brauni bazu

Zagrejte rernu na 175–180°C. Pleh 20×20 cm obložite papirom za pečenje tako da ivice vire. U posudi otpornoj na toplotu pomešajte puter, šećer, kakao i so. Zagrevajte u mikrotalasnoj u intervalima od 30 sekundi ili na šporetu na laganoj vatri, dok se puter ne otopi. Ostavite da se smesa malo prohladi. Umešajte vanilu, zatim jaja, jedno po jedno. Dodajte brašno i mešajte dok se sve ne sjedini i smesa ne postane gusta i sjajna. Izlijte u pleh i ravnomerno rasporedite. Pecite 20–25 minuta, dok čačkalica ubodena u sredinu ne izađe sa nekoliko vlažnih mrvica.

Napravite orašasti karamel sloj

U manjoj šerpi otopite puter, smeđi šećer i sirup. Mešajte dok se šećer skoro potpuno ne rastvori. Skinite sa vatre i malo ohladite. Dodajte vanilu, so i jaje. Na kraju umešajte seckane orahe. Dodajte preko braunija i završite pečenje Pažljivo rasporedite smesu od oraha preko pola-pečenih braunija. Vratite u rernu i pecite još 20–25 minuta, dok se sloj oraha ne stegne i karamelizuje.

Ostavite da se potpuno ohladi. Za savršene kocke, ohladite u frižideru 2–3 sata. Isecite na 16 kvadratića.

Uživajte!