KUGLICE OD JAGODA I BELE ČOKOLADE: Savršeni zalogaj nežnosti za svaku priliku
Kada poželite nešto slatko, a ne želite da provedete ceo dan u kuhinji — ove kremaste jagodne kuglice od bele čokolade su pravi izbor. Spremaju se lako, izgledaju elegantno i imaju savršenu ravnotežu između svežine jagoda i svilenog ukusa bele čokolade. Idealne su kao brzi desert, romantični zalogaj ili mali poklon upakovan s ljubavlju.
Sastojci
- 250 gr bele čokolade za kuvanje
- 80 ml guste slatke pavlake
- 3 kašike džema od jagoda
- 100 gr mlevenog plazma keksa (ili mlevenog biskvita, marie, petit beurre)
- 150 gr bele čokolade za premaz
- (po želji) kokos, usitnjene jagode ili šećer u prahu za dekoraciju
Priprema
Zagrejte pavlaku do blagog krčkanja. Dodajte iseckanu belu čokoladu, sačekaj 2 minuta, pa mešajte dok ne postane glatka. Umešajte džem od jagoda. Dodajte mleveni keks i mešajte dok se ne dobije gusta, ali još uvek mekana masa. Ostavite da se ohladi u frižideru 30–60 minuta, dok ne postane pogodna za oblikovanje. Oblikujte male kuglice, pa ih umočite u otopljenu belu čokoladu ili uvaljajte u kokos. Poređajte ih na papir za pečenje i ohladite 30 minuta.
Uživajte!
