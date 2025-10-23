Torte i kolači

KUGLICE OD JAGODA I BELE ČOKOLADE: Savršeni zalogaj nežnosti za svaku priliku

Milena Tomasevic

23. 10. 2025. u 10:00

Kada poželite nešto slatko, a ne želite da provedete ceo dan u kuhinji — ove kremaste jagodne kuglice od bele čokolade su pravi izbor. Spremaju se lako, izgledaju elegantno i imaju savršenu ravnotežu između svežine jagoda i svilenog ukusa bele čokolade. Idealne su kao brzi desert, romantični zalogaj ili mali poklon upakovan s ljubavlju.

КУГЛИЦЕ ОД ЈАГОДА И БЕЛЕ ЧОКОЛАДЕ: Савршени залогај нежности за сваку прилику

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 250 gr bele čokolade za kuvanje
  • 80 ml guste slatke pavlake
  • 3 kašike džema od jagoda
  • 100 gr mlevenog plazma keksa (ili mlevenog biskvita, marie, petit beurre)
  • 150 gr bele čokolade za premaz
  • (po želji) kokos, usitnjene jagode ili šećer u prahu za dekoraciju

Priprema

Zagrejte pavlaku do blagog krčkanja. Dodajte iseckanu belu čokoladu, sačekaj 2 minuta, pa mešajte dok ne postane glatka. Umešajte džem od jagoda. Dodajte mleveni keks i mešajte dok se ne dobije gusta, ali još uvek mekana masa. Ostavite da se ohladi u frižideru 30–60 minuta, dok ne postane pogodna za oblikovanje. Oblikujte male kuglice, pa ih umočite u otopljenu belu čokoladu ili uvaljajte u kokos. Poređajte ih na papir za pečenje i ohladite 30 minuta.

Uživajte!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM