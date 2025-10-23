TRILEĆE SA PISTAĆIMA: Kremasta poslastica za sve prilike

Uz klasičnu mekanu teksturu i bogati „tri mleka“ preliv, ova verzija trileće kolača dobija potpuno novu dimenziju – zahvaljujući pasti od pistaća. Savršeno za svečane prilike ili kada želite da se počastite nečim posebnim.

Biskvit

Sastojci:

6 jaja

80 gr šećera

10 gr burbon vanilin šećera

200 gr brašna

6 gr praška za pecivo

100 gr paste od pistaća

Priprema:

Umutiti belanca sa šećerom i vanilin šećerom u čvrst sneg. Dodavati jedan po jedan žumance, kratko mutiti nakon svakog. Umešati prosejano brašno s praškom za pecivo, pa na kraju dodati pastu od pistaća i lagano izmešati. Smesu sipati u pleh dimenzija 33x20 cm, obložen papirom za pečenje. Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C, 20 minuta.Izvaditi iz rerne i odmah izbosti gornju stranu biskvita viljuškom.

Preliv (tri mleka)

Sastojci:

500 ml mleka

500 ml slatke pavlake (mlečne)

300 ml kondenzovanog mleka (ostaviti 2–3 kašike za dekoraciju)

Priprema:

Sve sastojke sjediniti žicom u većoj činiji. Biskvit pažljivo izvaditi iz pleha zajedno sa papirom za pečenje. U prazan pleh sipati polovinu pripremljenog preliva. Biskvit okrenuti naopako (da dole bude gornja strana), staviti u preliv i skinuti papir. Lagano pritisnuti da upije preliv. Izbosti i tu (donju) stranu biskvita viljuškom. Preliti ostatkom preliva ravnomerno preko cele površine.

Ostaviti kolač da odstoji u frižideru najmanje 3–4 sata (idealno preko noći).

Glazura

Sastojci:

100 gr paste od pistaća

malo slatke pavlake (koliko je potrebno da glazura postane kremasta)

1–2 kašike kondenzovanog mleka (za dekoraciju)

Priprema:

Pastu od pistaća izmešati sa malo slatke pavlake dok ne postane maziva. Preliti preko ohlađenog kolača i lepo rasporediti. Kondenzovanim mlekom napraviti linije po površini i čačkalicom praviti ukrase (provlačiti u jednom, pa u suprotnom smeru za mramorni efekat).

Kolač mora dobro da se ohladi pre sečenja. Najbolji je nakon nekoliko sati u frižideru – sočan, osvežavajuć i bogatog ukusa. Čuvajte ga u frižideru i konzumirajte u naredna 2–3 dana.

Uživajte!