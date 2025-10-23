TRILEĆE SA PISTAĆIMA: Kremasta poslastica za sve prilike
Uz klasičnu mekanu teksturu i bogati „tri mleka“ preliv, ova verzija trileće kolača dobija potpuno novu dimenziju – zahvaljujući pasti od pistaća. Savršeno za svečane prilike ili kada želite da se počastite nečim posebnim.
Biskvit
Sastojci:
- 6 jaja
- 80 gr šećera
- 10 gr burbon vanilin šećera
- 200 gr brašna
- 6 gr praška za pecivo
- 100 gr paste od pistaća
Priprema:
Umutiti belanca sa šećerom i vanilin šećerom u čvrst sneg. Dodavati jedan po jedan žumance, kratko mutiti nakon svakog. Umešati prosejano brašno s praškom za pecivo, pa na kraju dodati pastu od pistaća i lagano izmešati. Smesu sipati u pleh dimenzija 33x20 cm, obložen papirom za pečenje. Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C, 20 minuta.Izvaditi iz rerne i odmah izbosti gornju stranu biskvita viljuškom.
Preliv (tri mleka)
Sastojci:
- 500 ml mleka
- 500 ml slatke pavlake (mlečne)
- 300 ml kondenzovanog mleka (ostaviti 2–3 kašike za dekoraciju)
Priprema:
Sve sastojke sjediniti žicom u većoj činiji. Biskvit pažljivo izvaditi iz pleha zajedno sa papirom za pečenje. U prazan pleh sipati polovinu pripremljenog preliva. Biskvit okrenuti naopako (da dole bude gornja strana), staviti u preliv i skinuti papir. Lagano pritisnuti da upije preliv. Izbosti i tu (donju) stranu biskvita viljuškom. Preliti ostatkom preliva ravnomerno preko cele površine.
Ostaviti kolač da odstoji u frižideru najmanje 3–4 sata (idealno preko noći).
Glazura
Sastojci:
- 100 gr paste od pistaća
- malo slatke pavlake (koliko je potrebno da glazura postane kremasta)
- 1–2 kašike kondenzovanog mleka (za dekoraciju)
Priprema:
Pastu od pistaća izmešati sa malo slatke pavlake dok ne postane maziva. Preliti preko ohlađenog kolača i lepo rasporediti. Kondenzovanim mlekom napraviti linije po površini i čačkalicom praviti ukrase (provlačiti u jednom, pa u suprotnom smeru za mramorni efekat).
Kolač mora dobro da se ohladi pre sečenja. Najbolji je nakon nekoliko sati u frižideru – sočan, osvežavajuć i bogatog ukusa. Čuvajte ga u frižideru i konzumirajte u naredna 2–3 dana.
Uživajte!
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)