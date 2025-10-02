Torte i kolači

RECEPT ZA KESTEN PIRE: Jesenji slatkiš koji nas uvek iznova oduševljava

V.N.

02. 10. 2025. u 20:32

MIRIS pečenog kestena malo koga može ostaviti ravnodušnim, a jedna od omiljenih poslastica mnogih jeste kesten pire.

РЕЦЕПТ ЗА КЕСТЕН ПИРЕ: Јесењи слаткиш који нас увек изнова одушевљава

Foto: Shutterstock

Sa dodatkom šlaga ovo je moćna poslastica u kojoj uživaju sve generacije. Evo kako da sami napravite domaći kesten pire.

Sastojci: 

1 kg neoljuštenih ili 600 g očišćenih kestena
200 ml vode
50 ml ruma
15 ml arome vanile
70g šećera

Priprema:

Kesten secite nožem oko 1 mm, i stavite u šerpu u kojoj će se kuvati. Dodajte količinu vode da pokrije sav kesten. Malo posolite i kuvajte na srednjoj vatri. Kada voda provri, kuvajte još 20 minuta.

Izvadite kesten, ostavite da ohladi, pa ogulite. U šerpu sipajte 200 ml vode i dodajte šećer.

Kuvajte na srednjoj vatri, povremeno mešajući. Kada se šećer rastvori, u tečnost dodajte rum i aromu vanile i nastavite sa kuvanjem. Kada tečnost proključa, kuvajte još 3 - 5 minuta. Pustite da se ohladi.

Kesten stavite u blender i sameljite, dodajte tečnost, ali ne preterujte jer ne želite preretku smesu. Dobijeni pire procedite kroz cediljku u odabrane činije. Pospite komadićima čokolade ili narendajte.

Čuvajte u frižideru i ostavite da se hladi 2 sata.

(Republika)

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SLANI MAFINI: Kukuruzno pecivo sa paprikom i medom
Peciva i pite

0 3

SLANI MAFINI: Kukuruzno pecivo sa paprikom i medom

Ako volite topla, mirisna peciva sa puno ukusa, ovi slani kukuruzni mafini su pravi izbor. Za njihovu pripremu neće vam biti potrebne egzotične namirnice – sve možete pronaći u lokalnoj prodavnici ili na pijaci. Posebnu čar daje glazura od meda i limete koja ovim mafinima daje suptilan slatkast završetak.

03. 10. 2025. u 07:42

Politika
Tenis
Fudbal
SAMO 27 DANA PRE ZATVARANJA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo

SAMO 27 DANA PRE ZATVARANjA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo