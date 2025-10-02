RECEPT ZA KESTEN PIRE: Jesenji slatkiš koji nas uvek iznova oduševljava

MIRIS pečenog kestena malo koga može ostaviti ravnodušnim, a jedna od omiljenih poslastica mnogih jeste kesten pire.

Foto: Shutterstock

Sa dodatkom šlaga ovo je moćna poslastica u kojoj uživaju sve generacije. Evo kako da sami napravite domaći kesten pire.

Sastojci:

1 kg neoljuštenih ili 600 g očišćenih kestena

200 ml vode

50 ml ruma

15 ml arome vanile

70g šećera

Priprema:

Kesten secite nožem oko 1 mm, i stavite u šerpu u kojoj će se kuvati. Dodajte količinu vode da pokrije sav kesten. Malo posolite i kuvajte na srednjoj vatri. Kada voda provri, kuvajte još 20 minuta.

Izvadite kesten, ostavite da ohladi, pa ogulite. U šerpu sipajte 200 ml vode i dodajte šećer.

Kuvajte na srednjoj vatri, povremeno mešajući. Kada se šećer rastvori, u tečnost dodajte rum i aromu vanile i nastavite sa kuvanjem. Kada tečnost proključa, kuvajte još 3 - 5 minuta. Pustite da se ohladi.

Kesten stavite u blender i sameljite, dodajte tečnost, ali ne preterujte jer ne želite preretku smesu. Dobijeni pire procedite kroz cediljku u odabrane činije. Pospite komadićima čokolade ili narendajte.

Čuvajte u frižideru i ostavite da se hladi 2 sata.

(Republika)

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta