RECEPT ZA KESTEN PIRE: Jesenji slatkiš koji nas uvek iznova oduševljava
MIRIS pečenog kestena malo koga može ostaviti ravnodušnim, a jedna od omiljenih poslastica mnogih jeste kesten pire.
Sa dodatkom šlaga ovo je moćna poslastica u kojoj uživaju sve generacije. Evo kako da sami napravite domaći kesten pire.
Sastojci:
1 kg neoljuštenih ili 600 g očišćenih kestena
200 ml vode
50 ml ruma
15 ml arome vanile
70g šećera
Priprema:
Kesten secite nožem oko 1 mm, i stavite u šerpu u kojoj će se kuvati. Dodajte količinu vode da pokrije sav kesten. Malo posolite i kuvajte na srednjoj vatri. Kada voda provri, kuvajte još 20 minuta.
Izvadite kesten, ostavite da ohladi, pa ogulite. U šerpu sipajte 200 ml vode i dodajte šećer.
Kuvajte na srednjoj vatri, povremeno mešajući. Kada se šećer rastvori, u tečnost dodajte rum i aromu vanile i nastavite sa kuvanjem. Kada tečnost proključa, kuvajte još 3 - 5 minuta. Pustite da se ohladi.
Kesten stavite u blender i sameljite, dodajte tečnost, ali ne preterujte jer ne želite preretku smesu. Dobijeni pire procedite kroz cediljku u odabrane činije. Pospite komadićima čokolade ili narendajte.
Čuvajte u frižideru i ostavite da se hladi 2 sata.
(Republika)
