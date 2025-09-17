KREM ČORBA OD PARADAJZA: Ukus paradajza, sa dodirom hrskavog oraha i karamelizovanog luka

Nežna i baršunasta, ova čorba je savršena za porodični ručak ili svečanu večeru.

FOTO: Novosti

Sastojci

Prepečeni indijski orah i karamelizovani luk

1 šolja indijskog oraha, grubo iseckanog

2 obična crna luka, tanko isečena

½ šolje kokosovog ulja (može i maslinovo)

So i biber po ukusu

Čorba od paradajza

2 kašike kokosovog ulja (može i maslinovo)

1 veliki crni luk, sitno iseckan

2,5 cm svežeg đumbira, oljuštenog i sitno narendanog

5 čenova belog luka, sitno iseckanog

725 g konzerviranog celog paradajza, ručno zgnječenog

380 g punomasnog nezaslađenog kokosovog mleka (400 ml), 4 kašike sačuvajte za prelivanje

725 g vode

so i biber po ukusu

Za ukras

svež bosilja

malo ulja od prženja luka

Priprema

1. Prepečeni orah i luk Zagrejte rernu na 190 °C. Pleh obložite papirom za pečenje. Indijski orah pomešajte sa 1 kašikom kokosovog ulja, posolite i pobiberite, pa pecite 5–8 minuta da blago porumeni. Ostavite da se ohladi.

Na srednjoj temperaturi zagrejte preostalo ulje u tiganju. Dodajte tanko sečeni crni luk i polako pržite 12–15 minuta, mešajući, dok ne postane zlatast i slatkast. Izvadite na papirni ubrus i sačuvajte aromatizovano ulje.

2. Čorba

U velikoj šerpi zagrejte kokosovo ulje i pržite sitno sečeni luk sa prstohvatom soli oko 10 minuta da se karamelizuje. Dodajte beli luk i đumbir, pržite još 2–3 minuta. Umešajte paradajz, kokosovo mleko i vodu. Dovedite do ključanja, zatim smanjite temperaturu i lagano kuvajte 30 minuta poklopljeno. Štapnim mikserom ili u blenderu blendirajte do potpuno glatke i kremaste teksture. Posolite i pobiberite po ukusu.

3. Serviranje

Sipajte čorbu u činije. Prelijte po kašiku sačuvanog kokosovog mleka i nekoliko kapi aromatizovanog ulja. Pospite prepečeni indijski orah, karamelizovani luk i ukrasite svežim bosiljkom.

Prijatno!