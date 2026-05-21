ZELENA I UKUSNA: Baršunasta čorba od brokolija
PRAVO je vreme da očas posla spremite jednu zdravu krem čorba od brokolija i graška. "Buđavi" sir ovom potažu daje poseban šmek.
Potrebno je:
1 glavica crnog luka, 100 g brokolija, 200 g graška, 1 krompir, 3 kašičice suvih začina, malo vlasca, biber, svež peršun i 50 g "buđavog" sira.
Priprema:
Luk sitno iseckajte i propržite na malo ulja. Dodajte brokoli, grašak i krompir isečen na kockice, pospite začinima i nalijte vodom. Ubacite i sir i kuvajte dok povrće ne omekša. Potom sve izblendirajte u glatku kremastu čorbu. Poslužite toplo, posuto peršunom i uz tostiran hleb.
