Salate i čorbe

ZELENA I UKUSNA: Baršunasta čorba od brokolija

Bojana Jovanović

21. 05. 2026. u 07:00

PRAVO je vreme da očas posla spremite jednu zdravu krem čorba od brokolija i graška. "Buđavi" sir ovom potažu daje poseban šmek.

ЗЕЛЕНА И УКУСНА: Баршунаста чорба од броколија

Depositphotos/Maria-Lapina

Potrebno je:

1 glavica crnog luka, 100 g brokolija, 200 g graška, 1 krompir, 3 kašičice suvih začina, malo vlasca, biber, svež peršun i 50 g "buđavog" sira.

Priprema:

Luk sitno iseckajte i propržite na malo ulja. Dodajte brokoli, grašak i krompir isečen na kockice, pospite začinima i nalijte vodom. Ubacite i sir i kuvajte dok povrće ne omekša. Potom sve izblendirajte u glatku kremastu čorbu. Poslužite toplo, posuto peršunom i uz tostiran hleb.

