Tikvice u sosu od paradajza: Brz i ukusan obrok za svaki dan

Kada vam treba lagan, a ukusan ručak koji se sprema bez mnogo komplikacija, ove tikvice u sosu od paradajza su odličan izbor. Miris svežeg povrća, belog luka i začina, uz dodatak sira i kopra, daje jelu posebnu punoću ukusa.

Sastojci

5 manjih tikvica

1 veća glavica crnog luka

1 zelena paprika

1 crvena paprika

6 čenova belog luka

1 šolja pirea od paradajza

1 konzerva paradajza u komadima

1 kašičica soli

1 kašičica crnog bibera

1 kašičica crvene paprike

1 kašičica suve nane

0,5 čaše vode

120 gr belog sira

1 veza kopra

malo ulja

Priprema

Tikvice oljuštite i isecite po dužini na četiri dela, ali ne do kraja (sa jedne strane da ostanu spojene). U tiganju zagrejte ulje i propržite tikvice dok ne dobiju blagu zlatnu boju. Izvadite ih i ostavite sa strane.

U istom ulju propržite crni luk isečen na trake oko 3 minuta. Dodajte paprike isečene na trake i nastavite sa prženjem nekoliko minuta. Zatim dodajte beli luk i pržite još 2–3 minuta.

Dodajte pire od paradajza, promešajte, pa ubacite i paradajz u komadima. Posolite, pobiberite, dodajte crvenu papriku i suvu nanu. Sipajte oko četvrt čaše vode i pustite da kratko proključa.

Po želji dodajte izmrvljeni beli sir i sitno seckan kopar. Vratite tikvice u tiganj, potrudite se da budu što više u sosu. Dolijte ostatak vode, poklopite i kuvajte još oko 10 minuta, dok tikvice ne omekšaju i upiju ukuse.

Poslužite toplo – jednostavno, mirisno i veoma ukusno jelo.

Uživajte!