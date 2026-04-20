Tikvice u sosu od paradajza: Brz i ukusan obrok za svaki dan
Kada vam treba lagan, a ukusan ručak koji se sprema bez mnogo komplikacija, ove tikvice u sosu od paradajza su odličan izbor. Miris svežeg povrća, belog luka i začina, uz dodatak sira i kopra, daje jelu posebnu punoću ukusa.
Sastojci
- 5 manjih tikvica
- 1 veća glavica crnog luka
- 1 zelena paprika
- 1 crvena paprika
- 6 čenova belog luka
- 1 šolja pirea od paradajza
- 1 konzerva paradajza u komadima
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica crnog bibera
- 1 kašičica crvene paprike
- 1 kašičica suve nane
- 0,5 čaše vode
- 120 gr belog sira
- 1 veza kopra
- malo ulja
Priprema
Tikvice oljuštite i isecite po dužini na četiri dela, ali ne do kraja (sa jedne strane da ostanu spojene). U tiganju zagrejte ulje i propržite tikvice dok ne dobiju blagu zlatnu boju. Izvadite ih i ostavite sa strane.
U istom ulju propržite crni luk isečen na trake oko 3 minuta. Dodajte paprike isečene na trake i nastavite sa prženjem nekoliko minuta. Zatim dodajte beli luk i pržite još 2–3 minuta.
Dodajte pire od paradajza, promešajte, pa ubacite i paradajz u komadima. Posolite, pobiberite, dodajte crvenu papriku i suvu nanu. Sipajte oko četvrt čaše vode i pustite da kratko proključa.
Po želji dodajte izmrvljeni beli sir i sitno seckan kopar. Vratite tikvice u tiganj, potrudite se da budu što više u sosu. Dolijte ostatak vode, poklopite i kuvajte još oko 10 minuta, dok tikvice ne omekšaju i upiju ukuse.
Poslužite toplo – jednostavno, mirisno i veoma ukusno jelo.
Uživajte!
