Ručak dana

Tikvice u sosu od paradajza: Brz i ukusan obrok za svaki dan

Milena Tomasevic

20. 04. 2026. u 09:00

Kada vam treba lagan, a ukusan ručak koji se sprema bez mnogo komplikacija, ove tikvice u sosu od paradajza su odličan izbor. Miris svežeg povrća, belog luka i začina, uz dodatak sira i kopra, daje jelu posebnu punoću ukusa.

Тиквице у сосу од парадајза: Брз и укусан оброк за сваки дан

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 5 manjih tikvica
  • 1 veća glavica crnog luka
  • 1 zelena paprika
  • 1 crvena paprika
  • 6 čenova belog luka
  • 1 šolja pirea od paradajza  
  • 1 konzerva paradajza u komadima  
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica crnog bibera
  • 1 kašičica crvene paprike
  • 1 kašičica suve nane
  • 0,5 čaše vode
  • 120 gr belog sira
  • 1 veza kopra
  • malo ulja

Priprema
Tikvice oljuštite i isecite po dužini na četiri dela, ali ne do kraja (sa jedne strane da ostanu spojene). U tiganju zagrejte ulje i propržite tikvice dok ne dobiju blagu zlatnu boju. Izvadite ih i ostavite sa strane.

U istom ulju propržite crni luk isečen na trake oko 3 minuta. Dodajte paprike isečene na trake i nastavite sa prženjem nekoliko minuta. Zatim dodajte beli luk i pržite još 2–3 minuta.

Dodajte pire od paradajza, promešajte, pa ubacite i paradajz u komadima. Posolite, pobiberite, dodajte crvenu papriku i suvu nanu. Sipajte oko četvrt čaše vode i pustite da kratko proključa.

Po želji dodajte izmrvljeni beli sir i sitno seckan kopar. Vratite tikvice u tiganj, potrudite se da budu što više u sosu. Dolijte ostatak vode, poklopite i kuvajte još oko 10 minuta, dok tikvice ne omekšaju i upiju ukuse.

Poslužite toplo – jednostavno, mirisno i veoma ukusno jelo.

Uživajte!

