KREMASTE LAZANJE SA TIKVICAMA I SIROM: Neverovatno kremasta i ukusna – baš kao sa slike
Pune sočnih tikvica i kremastog sira, sa zlatnom koricom odozgo… Jedno parče nikad nije dovoljno.
Sastojci
- 500 gr kora za lazanje
- 2–3 tikvice
- 300 gr kačkavalja ili mocarele
- 500 ml bešamel sosa
- 2 kašike maslinovog ulja
- 2 čena belog luka
- so i biber
- peršun (po želji)
Priprema
Tikvice izrendajte ili isecite na tanke trake. Na zagrejanom ulju propržite sitno seckan beli luk. Dodajte tikvice, posolite i pobiberite, pa dinstajte nekoliko minuta da omekšaju. U posudu za pečenje stavite malo bešamela, pa kore za lazanje. Preko rasporedite tikvice i dodajte rendani sir. Ponavljajte postupak dok ne utrošite materijal. Na kraju prelijte bešamelom i pospite sirom. Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 35–40 minuta. Kada se zapeku, ostavite 10 minuta da se prohlade, pa isecite i poslužite.
Uživajte!
