Ručak dana

KREMASTE LAZANJE SA TIKVICAMA I SIROM: Neverovatno kremasta i ukusna – baš kao sa slike

Milena Tomasevic

18. 04. 2026. u 07:30

Pune sočnih tikvica i kremastog sira, sa zlatnom koricom odozgo… Jedno parče nikad nije dovoljno.

КРЕМАСТЕ ЛАЗАЊЕ СА ТИКВИЦАМА И СИРОМ: Невероватно кремаста и укусна – баш као са слике

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr kora za lazanje
  • 2–3 tikvice
  • 300 gr kačkavalja ili mocarele
  • 500 ml bešamel sosa
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 2 čena belog luka
  • so i biber
  • peršun (po želji)

Priprema

Tikvice izrendajte ili isecite na tanke trake. Na zagrejanom ulju propržite sitno seckan beli luk. Dodajte tikvice, posolite i pobiberite, pa dinstajte nekoliko minuta da omekšaju. U posudu za pečenje stavite malo bešamela, pa kore za lazanje. Preko rasporedite tikvice i dodajte rendani sir. Ponavljajte postupak dok ne utrošite materijal. Na kraju prelijte bešamelom i pospite sirom. Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 35–40 minuta. Kada se zapeku, ostavite 10 minuta da se prohlade, pa isecite i poslužite.

Uživajte!

