KREMASTE LAZANJE SA TIKVICAMA I SIROM: Neverovatno kremasta i ukusna – baš kao sa slike

Pune sočnih tikvica i kremastog sira, sa zlatnom koricom odozgo… Jedno parče nikad nije dovoljno.

Sastojci

500 gr kora za lazanje

2–3 tikvice

300 gr kačkavalja ili mocarele

500 ml bešamel sosa

2 kašike maslinovog ulja

2 čena belog luka

so i biber

peršun (po želji)

Priprema

Tikvice izrendajte ili isecite na tanke trake. Na zagrejanom ulju propržite sitno seckan beli luk. Dodajte tikvice, posolite i pobiberite, pa dinstajte nekoliko minuta da omekšaju. U posudu za pečenje stavite malo bešamela, pa kore za lazanje. Preko rasporedite tikvice i dodajte rendani sir. Ponavljajte postupak dok ne utrošite materijal. Na kraju prelijte bešamelom i pospite sirom. Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 35–40 minuta. Kada se zapeku, ostavite 10 minuta da se prohlade, pa isecite i poslužite.

Uživajte!