RIBA U PARADAJZ SOSU: Mediteranski ukus na vašem tanjiru
U NASTAVKU donosimo proveren recept za ribu u paradajz sosu, kao i savete kako da je pripremite sa različitim vrstama ribe i dodatnim ukusima. Savršeno jelo za brz ručak ili večerom uz malo mašte.
- riba po izboru (oslić, orada, brancin ili druga)
- 400 gr čeri paradajza
- 200 ml paradajz soka
- suvi paradajz
- 1 glavica crnog luka
- masline
- so, biber, vlašac
- maslinovo ulje
Priprema:
Na malo maslinovog ulja propržite seckani crni luk. Dodajte čeri paradajz i kratko dinstajte da omekša. Ulijte paradajz sok, zatim dodajte začine po ukusu.
Položite ribu u pripremljeni sos, dodajte biber, so i masline, pa poklopite. Posle nekoliko minuta okrenite ribu na drugu stranu i nastavite prženje još par minuta.
Jelo je gotovo kada riba omekša i upije aromu paradajz sosa.
Uživajte!
