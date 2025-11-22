Ručak dana

RIBA U PARADAJZ SOSU: Mediteranski ukus na vašem tanjiru

Milena Tomasevic

22. 11. 2025. u 11:00

U NASTAVKU donosimo proveren recept za ribu u paradajz sosu, kao i savete kako da je pripremite sa različitim vrstama ribe i dodatnim ukusima. Savršeno jelo za brz ručak ili večerom uz malo mašte.

РИБА У ПАРАДАЈЗ СОСУ: Медитерански укус на вашем тањиру

FOTO: Novosti


Sastojci:
  • riba po izboru (oslić, orada, brancin ili druga)
  •  400 gr čeri paradajza
  •  200 ml paradajz soka
  • suvi paradajz 
  • 1 glavica crnog luka
  • masline
  • so, biber, vlašac
  • maslinovo ulje

Priprema:

Na malo maslinovog ulja propržite seckani crni luk. Dodajte čeri paradajz i kratko dinstajte da omekša. Ulijte paradajz sok, zatim dodajte začine po ukusu. 

Položite ribu u pripremljeni sos, dodajte biber, so i masline, pa poklopite. Posle nekoliko minuta okrenite ribu na drugu stranu i nastavite prženje još par minuta.

Jelo je gotovo kada riba omekša i upije aromu paradajz sosa.

Uživajte!

