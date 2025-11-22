RIBA U PARADAJZ SOSU: Mediteranski ukus na vašem tanjiru

U NASTAVKU donosimo proveren recept za ribu u paradajz sosu, kao i savete kako da je pripremite sa različitim vrstama ribe i dodatnim ukusima. Savršeno jelo za brz ručak ili večerom uz malo mašte.

FOTO: Novosti





riba po izboru (oslić, orada, brancin ili druga)

400 gr čeri paradajza

200 ml paradajz soka

suvi paradajz

1 glavica crnog luka

masline

so, biber, vlašac

maslinovo ulje

Priprema:

Na malo maslinovog ulja propržite seckani crni luk. Dodajte čeri paradajz i kratko dinstajte da omekša. Ulijte paradajz sok, zatim dodajte začine po ukusu.

Položite ribu u pripremljeni sos, dodajte biber, so i masline, pa poklopite. Posle nekoliko minuta okrenite ribu na drugu stranu i nastavite prženje još par minuta.

Jelo je gotovo kada riba omekša i upije aromu paradajz sosa.

Uživajte!