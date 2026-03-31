MOGU POTPUNO DA IM UNIŠTE UKUS: Pet grešaka u pripremi pečuraka koje mnogi prave
PEČURKE su omiljeni sastojak u mnogim jelima, od gulaša i soseva do sofisticiranih predjela i jela sa roštilja. Njihov specifičan ukus i sočnost mogu podići i najjednostavnije jelo, ali samo ako se pravilno pripreme.
Nažalost, mnogi prave iste greške iznova, što dovodi do gubitka arome, teksture i sočnosti. Profesionalni kuvari i iskusni domaćini ističu da je pažljivo rukovanje pečurkama ključno za postizanje vrhunskog ukusa i punog uživanja u obroku.
Nikada nemojte da perete pečurke
Mnogi kuvari i amateri prilikom pripreme pečurki prva stvar koju rade jeste da ih temeljno operu pod vodom. Iako na prvi pogled deluje higijenski, ovo je jedna od najvećih grešaka.
Pečurke su prirodno porozne i upijaju vodu, što dovodi do toga da gube svoju prirodnu aromu i sočnost. Nakon prženja ili pečenja, ovako očišćene pečurke često budu spužvaste i bezukusne, što može uništiti i najbolje jelo. Umesto toga, kuvari preporučuju da ih samo prebrišete vlažnom krpom ili blagom četkom.
Ne seckajte ih previše sitno
Seckanje pečurki previše sitno može delovati praktično, ali u stvarnosti vodi gubitku teksture i okusa. Kada su pečurke previše sitno isečene, tokom kuvanja oslobađaju previše tečnosti, a meso postaje gnjecavo i gubi karakterističnu čvrstoću.
Idealno je seći pečurke na srednje tanke kriške ili veće komade, kako bi se očuvala struktura i omogućilo ravnomerno prženje ili pečenje. Ova jednostavna promena čini razliku između restoranskog i prosečnog obroka.
Previsoka temperatura im uništava teksturu
Iako mnogi misle da je visoka temperatura najbolja za brzo prženje, u slučaju pečurki to je pogrešno.
Visoka temperatura brzo skuplja vodu iz pečurki, zbog čega gube sočnost i postaju tvrde poput gume. Profesionalni kuvari savetuju prženje na srednjoj temperaturi, uz redovno mešanje, kako bi se prirodna aroma i sok zadržali. Uz to, preporučuje se korišćenje teflonskog tiganja ili tiganja sa debelim dnom za ravnomerno kuvanje.
Nemojte da dodajete so pre nego što se pečurke proprže
So je ključni začin, ali pogrešno dodavanje može uništiti obrok. Ako pečurke posolite odmah nakon što ih stavite u tiganj, so izvlači tečnost iz njih, što vodi do vodenastog i neukusnog jela.
Pravi trenutak za so je tek kada su pečurke već zapržene i dobiju blago zlatnu boju. Na taj način se aroma zadržava, a ukus se pojačava, čineći jelo sočnim i punim ukusa.
Ne gomilajte pečurke u tiganju
Još jedna česta greška je stavljanje previše pečurki odjednom u tiganj. Kada se gomilaju, para se zadržava i pečurke se više kuvaju nego prže, što vodi gnjecavoj i vodenastoj strukturi.
Profesionalni kuvari preporučuju prženje u manjim serijama, kako bi svaka kriška ili komad dobili dovoljno prostora za pravilno zapeknuće i karamelizaciju. Na kraju, jelo je ukusnije, sa bogatom aromom i prirodnom sočnošću.
(Indeks.hr)
Preporučujemo
SUPA OD TELETINE I SPANAĆA: Tradicija na kašiku
31. 03. 2026. u 09:00
KINOA SALATA: Zdrav obrok za svaki dan
31. 03. 2026. u 08:00
AROMATIČAN I SOČAN OBROK: Pileći file u paradajz sosu
31. 03. 2026. u 07:00
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
