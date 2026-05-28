SKANDAL KAKAV SPORT NE PAMTI! Reprezentativac Japana zgrozio celu naciju

Haos trese odbojkašku reprezentaciju Japana.

Foto: YUTAKA / AFLO / Profimedia

Tokijska policija uhapsila je u četvrtak Šuničira Sata, člana japanske muške odbojkaške reprezentacije, zbog sumnje da je posedovao kanabis, što je kršenje zakona o kontroli narkotika, rekli su istražni izvori.

Metropolitanska policijska uprava tvrdi da je Sato (26) posedovao sušeni kanabis dok se nalazio u vrsti japanske kockarnice po nazivu „pačinko“ u okrugu Itabaši u japanskoj prestonici u sredu popodne.

Japanski odbojkaški savez saopštio je u četvrtak da je Sato istog dana uklonjen sa spiska reprezentacije za tekuću fiskalnu godinu.

„Ozbiljno shvatamo činjenicu da se tako nešto dogodilo i duboko se izvinjavamo što smo izdali poverenje javnosti“, navodi se.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“