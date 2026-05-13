CEO REGION JE ZATEČEN! Hrvati hteli da ukradu Srbiji najboljeg vaterpolistu sveta

KAKAV bi to zemljotres izazvalo! Sreća, pa se nije desilo, za sve strane na Balkanu!

No, krenimo redom! Legendarni vaterpolista Filip Filipović nedavno je završio karijeru u 40. godini.

A za reprezentaciju Srbije nije igrao još od 2021. godine i osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju, što je pokušao da "iskoristi" selektor Hrvatske Ivica Tucak.

Naime, u video-poruci koju je poslao Filipoviću tokom gostovanja na televiziji "Insajder", Tucak je ispričao da je hteo da "otme" srpskog kapitena. Preciznije, tražio je od njega da "prečešlja" porodično stablo i da vidi da li bi ikako mogao da igra za Hrvatsku.

- Šta reći o mom dragom Fići. Pre svega, jedna veličanstvena karijera velikog sportiste, momka, mnogo sam ga voleo iako mi je bio suparnik. Iako je čovek koji mi je na neki način odneo neke sportske radosti u životu. Jedan vrhunski momak, sportista, imao sam privilegiju da delim teren, u smislu trenera protiv igrača, koji je ostavio veliki trag u svetskom vaterpolu - rekao je Tucak pa se osvrnuo na "nepristojnu ponudu" na koju se Filipović nasmejao.

- Imao sam želju da kada je prekinuo da igra za Srbiju, molio sam ga ako ima ikoga u hrvatskom pokolenju da uzme hrvatski pasoš i da igra za Hrvatsku. Nije to prihvatio, to mu zameram strašno. Volim ga puno i iza njega je strašna karijera. Mora biti ponosan na nju. Kao suparnik i čovek koji je igrao protiv njega sam ponosan šta je dao srpskom i svetskom vaterpolu. Zauvek će ostati veliki dečko koga ću rado viđati u životu, kao što smo se lani videli u Dubrovniku sa Suknom - rekao je Tucak.

Ruku na srce, nezamislivo je da najbolji srpski vaterpolista svih vremena obuče kapuicu Hravtske, pa je sve to ostalo samo u domenu nagađanja i želje Ivice Tucaka.