A NAKON SENZACIJE U RIMU! Oglasio se treći teniser sveta i obruka za sve pare
IZNENAĐENjE za iznenađenjem u prestonici Italije!
Treći teniser sveta Aleksandar Zverev doživeo je šokantan poraz na Mastersu u Rimu, pošto je od njega bio bolji Lućano Darderi sa 1:6, 7:6 (12:10), 6:0.
Nemac u trećem setu nije uzeo nijedan gem od realno slabijeg rivala, a na konferenciji za medije se obrukao više nego na terenu.
- Mislim da je ovo najgori teren na kojem sam ikada igrao. Juniori, profesionalci, fjučersi, treninzi, nikada nisam igrao na terenu gde je kvalitet terena tako loš. Imam meč loptu i lopta mi preskače preko glave. Imam brejk loptu, lopta se kotrlja. Kao da... Da, vetar je bio jak. Generalno, opet, mislim da je trebalo da dobijem meč u dva seta. Posle toga, da, igrao je fantastično", rekao je Zverev.
Sada će Janik Siner posle odustajanja Karlosa Alkaraza, ranog ispadanja Novaka Đokovića, a sada i Aleksandra Zvereva imati čist put to nove masters titule, i to na domaćem terenu.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
MIJATOVIĆEV "KEC IZ RUKAVA" PRED IZBORE: Spremno je 150 miliona evra!
13. 05. 2026. u 15:54
POSLE 20 DUGIH GODINA: Betis ima sve u svojim rukama i nalazi se nadomak plasmana u Ligu šampiona
ANDALUŽANI samouvereno drže peto mesto koje vodi u Ligu šampiona, a priliku da se još više približe evropskoj eliti imaće večeras na "Kartuhi" gde će od 20 časova ugostiti Elče.
12. 05. 2026. u 07:40
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Nemačka upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
13. 05. 2026. u 12:15
"NE MOŽEMO DA POBEDIMO, PREJAKI SU!" Putinov čovek iznenadio izjavom na ruskoj državnoj televiziji
POZNATI ruski reditelj i propagandista Karen Šahnazarov rekao je da Rusija ne može da pobedi Ukrajinu, da je protivnik prejak i da je u interesu Rusije da što pre okonča rat.
11. 05. 2026. u 19:09
Komentari (0)