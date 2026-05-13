A NAKON SENZACIJE U RIMU! Oglasio se treći teniser sveta i obruka za sve pare

13. 05. 2026. u 07:30

IZNENAĐENjE za iznenađenjem u prestonici Italije!

AP Photo/Alessandra Tarantino

Treći teniser sveta Aleksandar Zverev doživeo je šokantan poraz na Mastersu u Rimu, pošto je od njega bio bolji Lućano Darderi sa 1:6, 7:6 (12:10), 6:0.

Nemac u trećem setu nije uzeo nijedan gem od realno slabijeg rivala, a na konferenciji za medije se obrukao više nego na terenu.

- Mislim da je ovo najgori teren na kojem sam ikada igrao. Juniori, profesionalci, fjučersi, treninzi, nikada nisam igrao na terenu gde je kvalitet terena tako loš. Imam meč loptu i lopta mi preskače preko glave. Imam brejk loptu, lopta se kotrlja. Kao da... Da, vetar je bio jak. Generalno, opet, mislim da je trebalo da dobijem meč u dva seta. Posle toga, da, igrao je fantastično", rekao je Zverev.

Sada će Janik Siner posle odustajanja Karlosa Alkaraza, ranog ispadanja Novaka Đokovića, a sada i Aleksandra Zvereva imati čist put to nove masters titule, i to na domaćem terenu.

