ŠOK U SVETU TENISA! Nakon Janika Sinera, pala još dvojica tenisera na klostebol
NOVI skandal trese teniski svet!
Međunarodna agencija za integritet tenisa saopštila je da su dvojica tenisera privremeno suspendovana nakon što su bili pozitivni na zabranjenu supstancu klostebol tokom turnira u Kostariki održanog u februaru ove godine.
Reč je o Letoncu Karlisu Ozolinsu i Amerikancu Daniilu Kahnjuku, koji se trenutno nalaze van prvih 500 igrača na ATP listi.
Ozolins zauzima 546. mesto na ATP listi, dok je Kahnjuk trenutno 1.123. teniser sveta. Obojica su bila pozitivna na metabolite klostebola tokom turnira u San Hozeu, a Međunarodna agencija za integritet tenisa navela je da su privremene suspenzije stupile na snagu 14. aprila.
Klostebol je anabolički steroid koji se nalazi na listi zabranjenih supstanci, a pažnju javnosti prethodnih meseci izazvao je slučaj Janika Sinera. Prvi teniser sveta prošle godine takođe je bio pozitivan na ovu supstancu, zbog čega je suspendovan na tri meseca.
Iz Agencije su saopštili da Ozolins i Kahnjuk imaju pravo žalbe na odluku o privremenoj suspenziji, ali da nijedan od njih do sada nije pokrenuo postupak.
Takođe je navedeno da su obojici igrača dostupni pravna pomoć, psihološka podrška i finansijska pomoć za istragu porekla pozitivnog nalaza, u skladu sa pravilima Teniskog antidoping programa.
Slučaj je ponovo otvorio pitanje kontrole zabranjenih supstanci u profesionalnom tenisu, posebno nakon velikog broja doping procesa u prethodnom periodu.
Privremena suspenzija znači da Ozolins i Kahnjuk do okončanja postupka neće moći da učestvuju na profesionalnim turnirima pod okriljem ATP-a i ITF-a.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
MIJATOVIĆEV "KEC IZ RUKAVA" PRED IZBORE: Spremno je 150 miliona evra!
13. 05. 2026. u 15:54
POSLE 20 DUGIH GODINA: Betis ima sve u svojim rukama i nalazi se nadomak plasmana u Ligu šampiona
ANDALUŽANI samouvereno drže peto mesto koje vodi u Ligu šampiona, a priliku da se još više približe evropskoj eliti imaće večeras na "Kartuhi" gde će od 20 časova ugostiti Elče.
12. 05. 2026. u 07:40
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Nemačka upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
13. 05. 2026. u 12:15
"NE MOŽEMO DA POBEDIMO, PREJAKI SU!" Putinov čovek iznenadio izjavom na ruskoj državnoj televiziji
POZNATI ruski reditelj i propagandista Karen Šahnazarov rekao je da Rusija ne može da pobedi Ukrajinu, da je protivnik prejak i da je u interesu Rusije da što pre okonča rat.
11. 05. 2026. u 19:09
Komentari (0)