ŠTA URADI MILOŠE!? Otac Dušana Vlahovića povukao totalno neočekivan potez, Italijani u neverici
Situacija oko budućnosti Dušana Vlahovića u Torinu dostiže tačku usijanja.
Ono što se nedeljama naslućivalo kao zastoj u pregovorima, sada je dobilo i svoju potvrdu - napadač reprezentacije Srbije nalazi se na korak od prelaska u Bajern iz Minhena.
Dušan Vlahović i Juventus su tema koja je poslednjih godinu dana intenzivno prisutna u medijima. Najavljivao se ostanaka, potom odlazak u Barselonu, Real Madrid ili Bajern. Najveći problem u pregovorima bile su finansije, pošto je "stara dama" želela da smanji prihode Srbinu. Ponuda Juventusa i dalje je sedam miliona evra po sezoni. Međutim, sprski napadač je poslednjih nedelja dokazao da je igrač za velike uloge, pa samim tim i za velike ugovore.
A italijanski mediji bruje da je strana srpskog napadača održala tajni sastanak s predstavnicima minhenskog Bajerna i da postoje velike šanse da se uskoro reprezentativac Srbije preseli u Minhen.
Kako navodi "Corriere dello Sport", predstavnici nemačkog šampiona nedavno su održali tajni sastanak sa Milošem Vlahovićem, ocem napadača. Dušan se već duže vreme povezuje sa prelaskom u Bavarsku, budući da mu ugovor sa Juventusom iz Torina ističe na leto, što znači da će biti dostupan kao slobodan igrač.
Trenutno se prikupljaju informacije, ali prema pisanju Italijana - Vlahović i Juventus su sve dalje dogovoru, a sve bliže rastanku.
Osim o Vlahoviću u Juventusu se debatuje i o Bernardu Silvi, koji nosi dres Mančester Sitija, a koji bi mogao da zameni Vlahovića. "Stara dama" je najviše zainteresovana za Portugalca, ali u trci su i Real Madrid, kao i Barselona.
