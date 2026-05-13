Košarka

UŽAS ZA UŽASOM! Otkriveno zbog čega je preminula NBA zvezda

Новости онлине

13. 05. 2026. u 06:30

KOŠARKAŠKI svet je potresla vest da je juče iznenada preminuo NBA košarkaš Brendon Klark u 30. godini života.

УЖАС ЗА УЖАСОМ! Откривено због чега је преминула НБА звезда

FOTO: Tanjug/AP/Brandon Dill, File

Iako zvaničan uzrok smrti košarkaša Memfisa još nije poznat javnosti, a kako prenose američki mediji, to bi moglo da bude posledica predoziranja.

Njegova smrt istražuje se kao moguća posledica predoziranja, pošto su istražitelji u kući u kojoj je boravio košarkaš pronašli pribor povezan sa narkoticima.

Vatrogasna služba Los Anđelesa odgovorila je na poziv zbog hitnog medicinskog slučaja, a kada su bolničari stigli na lice mesta, Klark je već bio proglašen mrtvim, prenosi NBC4.

Obdukcija će utvrditi tačan uzrok i način smrti. Vest o smrti Klarka potresla je košarkašku javnost, a od njega su se oprostili njegova agencija, Memfis Grizlisi i komesar NBA lige.

- Slomljeni smo zbog tragičnog gubitka Brendona Klarka. Brendon je bio sjajan saigrač i još bolja osoba, a njegov uticaj na organizaciju i zajednicu Memfisa nikada neće biti zaboravljen, Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici i voljenima u ovom teškom trenutku - saopštili su Grizlisi.

Klark je prošlog meseca uhapšen u Arkanzasu zbog navodnog prekoračenja brzine, bekstva i posedovanja kontrolisane supstance.

U NBA ligu stigao je kao 21. pik na draftu 2019. godine, kada ga je izabrala Oklahoma, ali je odmah prosleđen u Memfis.

Tokom sedam sezona u ligi prosečno je beležio 10,2 poena, 5,5 skokova i 1,3 asistencije na 309 utakmica.

Imao je samo 29 godina.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIŠTA OD ŠREDERA, ODBIJEN PUTINOV PREDLOG! Stiže Angela? Ko bi mogao biti evropski posrednik u miru Moskve i Kijeva

NIŠTA OD ŠREDERA, ODBIJEN PUTINOV PREDLOG! Stiže Angela? Ko bi mogao biti evropski posrednik u miru Moskve i Kijeva