UŽAS ZA UŽASOM! Otkriveno zbog čega je preminula NBA zvezda
KOŠARKAŠKI svet je potresla vest da je juče iznenada preminuo NBA košarkaš Brendon Klark u 30. godini života.
Iako zvaničan uzrok smrti košarkaša Memfisa još nije poznat javnosti, a kako prenose američki mediji, to bi moglo da bude posledica predoziranja.
Njegova smrt istražuje se kao moguća posledica predoziranja, pošto su istražitelji u kući u kojoj je boravio košarkaš pronašli pribor povezan sa narkoticima.
Vatrogasna služba Los Anđelesa odgovorila je na poziv zbog hitnog medicinskog slučaja, a kada su bolničari stigli na lice mesta, Klark je već bio proglašen mrtvim, prenosi NBC4.
Obdukcija će utvrditi tačan uzrok i način smrti. Vest o smrti Klarka potresla je košarkašku javnost, a od njega su se oprostili njegova agencija, Memfis Grizlisi i komesar NBA lige.
- Slomljeni smo zbog tragičnog gubitka Brendona Klarka. Brendon je bio sjajan saigrač i još bolja osoba, a njegov uticaj na organizaciju i zajednicu Memfisa nikada neće biti zaboravljen, Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici i voljenima u ovom teškom trenutku - saopštili su Grizlisi.
Klark je prošlog meseca uhapšen u Arkanzasu zbog navodnog prekoračenja brzine, bekstva i posedovanja kontrolisane supstance.
U NBA ligu stigao je kao 21. pik na draftu 2019. godine, kada ga je izabrala Oklahoma, ali je odmah prosleđen u Memfis.
Tokom sedam sezona u ligi prosečno je beležio 10,2 poena, 5,5 skokova i 1,3 asistencije na 309 utakmica.
Imao je samo 29 godina.
