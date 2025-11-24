DOMAĆI HLEB SA BELIM LUKOM: Hleb koji osvaja svojim aromatičnim, toplim ukusom belog luka i sveže zelenog ruzmarina
Savršeno mekan iznutra i hrskav spolja, ova vekna je idealna za svaku trpezu — od svakodnevnog doručka do svečane večere.
Sastojci
- 3 šolje univerzalnog brašna
- 3 čena belog luka, mlevena
- 1 kašika seckanog svežeg ruzmarina (ili više, po ukusu)
- 1 ¼ kašičice košer soli
- ¾ kašičice mlevenog crnog bibera
- ½ kašičice instant suvog kvasca
- 1 ½ šolje vode sobne temperature
- 2 kašike kukuruznog brašna
Uputstvo
1. Mešajte testo
U velikoj posudi pomešajte brašno, mleveni beli luk, ruzmarin, so, biber i kvasac. Dodajte vodu i mešajte drvenom kašikom ili rukama dok testo ne postane lepljivo i vlažno (oko 30 sekundi).
2. Prva fermentacija (18–24 sata)
Čvrsto pokrijte posudu plastičnom folijom i ostavite testo da odstoji na sobnoj temperaturi. Tokom ovog vremena, testo će razviti ukus i mehuriće na površini, što ukazuje da je kvasac aktivan.
3. Pripremite tiganj
Podmažite liveni tiganj ili tepsiju prečnika 25 cm uljem. Pospite kukuruznim brašnom da sprečite lepljenje i dodate rustični dodir kori.
4. Oblikujte testo
Pažljivo prebacite testo na pobrašnjenu površinu. Pobrašnjenim rukama oblikujte ga u okrugli veknu, savijajući ivice nadole.
5. Druga fermentacija (2 sata)
Stavite testo u pripremljeni tiganj ili tepsiju, pokrijte krpom i ostavite da naraste na sobnoj temperaturi. Testo bi trebalo da se udvostruči i zadrži trag kašike kada se lagano pritisne.
6. Zagrejte rernu
Pred kraj druge fermentacije, zagrejte rernu na 232°C.
7. Pecite hleb
Stavite tiganj ili tepsiju u rernu i pecite 30–40 minuta, dok kora ne postane zlatna i hrskava, a hleb suv.
Uživajte!
Preporučujemo
NAMAZ OD FETE I SUŠENOG PARADAJZA: Namaz za sve prilike
24. 11. 2025. u 15:00
BRAUNIJI SA ORASIMA: Recept za desert koji izgleda impresivno
24. 11. 2025. u 14:00
MINI OREO ČIZKEJK: Mali zalogaji koji osvajaju
24. 11. 2025. u 13:00
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)