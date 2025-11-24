DOMAĆI HLEB SA BELIM LUKOM: Hleb koji osvaja svojim aromatičnim, toplim ukusom belog luka i sveže zelenog ruzmarina

Savršeno mekan iznutra i hrskav spolja, ova vekna je idealna za svaku trpezu — od svakodnevnog doručka do svečane večere.

Foto: Printscreen/RIA novosti

Sastojci

3 šolje univerzalnog brašna

3 čena belog luka, mlevena

1 kašika seckanog svežeg ruzmarina (ili više, po ukusu)

1 ¼ kašičice košer soli

¾ kašičice mlevenog crnog bibera

½ kašičice instant suvog kvasca

1 ½ šolje vode sobne temperature

2 kašike kukuruznog brašna

Uputstvo

1. Mešajte testo

U velikoj posudi pomešajte brašno, mleveni beli luk, ruzmarin, so, biber i kvasac. Dodajte vodu i mešajte drvenom kašikom ili rukama dok testo ne postane lepljivo i vlažno (oko 30 sekundi).

2. Prva fermentacija (18–24 sata)

Čvrsto pokrijte posudu plastičnom folijom i ostavite testo da odstoji na sobnoj temperaturi. Tokom ovog vremena, testo će razviti ukus i mehuriće na površini, što ukazuje da je kvasac aktivan.

3. Pripremite tiganj

Podmažite liveni tiganj ili tepsiju prečnika 25 cm uljem. Pospite kukuruznim brašnom da sprečite lepljenje i dodate rustični dodir kori.

4. Oblikujte testo

Pažljivo prebacite testo na pobrašnjenu površinu. Pobrašnjenim rukama oblikujte ga u okrugli veknu, savijajući ivice nadole.

5. Druga fermentacija (2 sata)

Stavite testo u pripremljeni tiganj ili tepsiju, pokrijte krpom i ostavite da naraste na sobnoj temperaturi. Testo bi trebalo da se udvostruči i zadrži trag kašike kada se lagano pritisne.

6. Zagrejte rernu

Pred kraj druge fermentacije, zagrejte rernu na 232°C.

7. Pecite hleb

Stavite tiganj ili tepsiju u rernu i pecite 30–40 minuta, dok kora ne postane zlatna i hrskava, a hleb suv.

Uživajte!