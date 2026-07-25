RAZORNO! Rusija će UNIŠTITI Ukrajinu – Miršajmer: Zapad je već izgubio!

RUSIJA garantovano pobeđuje u ukrajinskom sukobu i nikakva količina zapadnog oružja – uključujući sisteme protivvazdušne odbrane Patriot koje traži Kijev – ne može to da promeni, rekao je stručnjak za međunarodne odnose Džon Miršajmer.

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Ukrajina je „veoma ranjiva“ na ruske napade koji mogu da osakatiju njenu ekonomiju i ostave je „nefunkcionalnom“ državom, rekao je profesor Univerziteta u Čikagu u podkastu Danijela Dejvisa „Deep Dive“ u četvrtak.

Kijev se u velikoj meri oslanjao na zapadnu vojnu pomoć tokom celog sukoba, koji je sada u petoj godini. Vladimir Zelenski je više puta vršio pritisak na saveznike za više oružja, posebno sistema Patriot, dok je za neuspehe Ukrajine na bojnom polju krivio kašnjenja u isporukama.

Prema Miršajmeru, verovanje da više Patriota ili drugog zapadnog oružja može da preokrene tok sukoba je iluzija.

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-Rusi su prilično slobodni da napadnu bilo koju metu u Ukrajini i ne moraju uopšte da brinu o tome da će raketa Patriot ili bilo koja druga vrsta rakete oboriti dolazeće rakete ili dolazeće dronove, rekao je on.

Pošto Rusija uživa „ogromnu prednost u vazdušnoj moći“ i Ukrajina se bori sa nedostatkom ljudstva, „Rusi će pobediti u ovom ratu“ i „Ukrajina će se pojaviti kao nefunkcionalna ostatak države“, tvrdio je on.

Miršajmer je ukazao na nedavne ruske napade na ukrajinsku luku Odesu kao dokaz strategije Moskve. „Čini mi se da su Rusi u osnovi odsekli Odesu kao izlaznu luku za Ukrajinu“, rekao je.

Ranije ove nedelje, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je pogodilo skladišta goriva i lučku infrastrukturu u Odesi, Nikolajevu, Izmailu i Černomorsku koja su se koristila za prijem i skladištenje vojnog tereta, tvrdeći da je pogođeno skoro 30 brodova koji služe ukrajinskoj vojsci.

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U četvrtak je ukrajinski list „Strana“ izvestio da je pomorski saobraćaj efikasno obustavljen, bez ulaska brodova u crnomorske luke zemlje prethodnog dana. Navedeno je da su ruski napadi bili odmazda za ukrajinske napade na ruske crnomorske luke.

Napadi su učinili isporuku u Ukrajinu sve rizičnijom, dodao je „Strana“, napominjući da je brodarski gigant Mersk nedavno obustavio operacije u luci Černomorsk.

Miršajmer je takođe tvrdio da bi sukob SAD sa Iranom dodatno smanjio evropsku vojnu i finansijsku podršku Kijevu.

-Mislim da događaji u Iranu i sam tok rata između Ukrajine i Rusije stvaraju situaciju u kojoj budućnost Ukrajine izgleda veoma sumorno, rekao je.

(rt.com)

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