OBOREN PUTINOV NAJMOĆNIJI BORBENI AVION! Pao i eksplodirao kod Moskve, sumnjaju da ga je greškom srušila PVO?!

RUSKI borbeni avion koji košta oko 43.370.000 evra, pretvorio se u ogromnu vatrenu kuglu nakon što je pilot, prema navodima očevidaca, pokušao da ga usmeri dalje od naseljenog područja.

Foto: Rosoboronexport/roe.ru

Vojni avion pao je i eksplodirao u selu Lucino tokom, kako je saopšteno, trenažnog leta.

SUMNjA NA PRIJATELjSKU VATRU

Lokalni izvori spekulišu da je avion možda greškom oborila ruska protivvazdušna odbrana, koja je poslednjih meseci u stanju pojačane pripravnosti zbog učestalih ukrajinskih napada dronovima.

Kijev već duže vreme izvodi masovne napade bespilotnim letelicama na rusku energetsku i logističku infrastrukturu, sa ciljem da poremeti normalno funkcionisanje zemlje i izvrši pritisak na Kremlj da pristane na pregovore.

Za sada nije poznato šta je tačno izazvalo pad aviona, a ruske vlasti još nisu zvanično saopštile okolnosti incidenta.

✈️🔥 More footage from Odintsovo district, Moscow region where the Su-57 crashed. pic.twitter.com/WW9IJ0RYFT — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) July 23, 2026

NAVODNO SE SRUŠIO SU-57

Na ruskim Telegram kanalima navodi se da je u pitanju Su-57, najmoderniji operativni ruski lovac pete generacije, čija se vrednost procenjuje na oko 43.370.000 evra. Su-57 predstavlja ruski odgovor na američke lovce F-22 "Raptor" i F-35 "Lightning II".

Prema izveštajima, pilot je ostao za komandama dovoljno dugo da oštećeni avion usmeri dalje od obližnjih kuća, a zatim se katapultirao u poslednjem mogućem trenutku.

A Russian Su-57 has crashed near Moscow, visual evidence suggests that the pilot ejected safely.



Earlier there were reports from Indian media that Indian Air Force ia looking to procure S-57 as stopgap until AMCA matures & enters into service. pic.twitter.com/VCrNk4z2vV — Pakistan Strategic Forum (@ForumStrategic) July 23, 2026

"PILOT SE KATAPULTIRAO, PA JE AVION EKSPLODIRAO"

Svedoci navode da su videli kako avion pada, dok se u blizini spuštao padobran. Na jednoj fotografiji vidi se, kako se tvrdi, padobran iznad mesta nesreće, sa osobom koja visi ispod njega.

- Avion je pao, a u blizini se spuštao padobran. Sve se dogodilo pred našim očima. Sigurno se katapultirao, ali ne znam da li je preživeo - rekao je jedan meštanin.

- Pilot se katapultirao, a zatim je lovac eksplodirao - rekao je drugi.

Sa mesta pada dizao se gusti stub crnog dima. Proruski Telegram kanal "Mash" objavio je da je pilot preživeo, dok kanal Baza navodi da je uspeo da se katapultira na vreme.

A Russian Su-57 fighter jet has crashed near Moscow. The pilot ejected and is seen descending by parachute, with smoke rising nearby.



Via @Archer83Able pic.twitter.com/XcZsycg0EG — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) July 23, 2026

POKRENUTA ISTRAGA

Ruske vlasti otvorile su krivični postupak zbog moguće "povrede pravila letenja ili pripreme leta". Proratni ruski Telegram kanal "Romanov Light" poručio je da bi "lokalnim jedinicama protivvazdušne odbrane trebalo postaviti mnogo pitanja".

Mesto pada nalazi se u blizini vojnog aerodroma Kubinka, zapadno od Moskve, iako nije potvrđeno da je avion poleteo upravo iz te baze.

JEDAN OD NAJMODERNIJIH RUSKIH LOVACA

Dvomotorni Su-57 prvi je ruski lovac sa karakteristikama smanjene uočljivosti (stelt tehnologije), namenjen za ostvarivanje prevlasti u vazduhu i izvođenje udara po ciljevima na zemlji.

Rusija je tokom rata u Ukrajini koristila Su-57 uglavnom za lansiranje projektila velikog dometa sa bezbedne udaljenosti, izbegavajući da ove retke i skupe avione približi ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani.

Today - Russian Su-57 fighter jet crashed in Lutsino, Moscow. First reports state pilot ejected safely. The type is the country´s most advanced fighter (5th generation), similar to the one in the picture. pic.twitter.com/DugRfjdlQG — Francisco Cunha (@OnDisasters) July 23, 2026

NOVI UKRAJINSKI UDARI NA RUSKU LOGISTIKU

Pad aviona dogodio se u trenutku kada Ukrajina nastavlja uspešne napade duboko na ruskoj teritoriji.

Kijev je poslednjih nedelja izveo više talasa napada dronovima na logističke centre kompanije "Vajldberis" ("ruski Amazon"), najveće ruske internet trgovine, izazvavši velike požare u skladištima.

U sredu su zapaljeni ključni logistički centri ove kompanije, a procenjuje se da je pričinjena šteta veća od jedne milijarde evra. Ovi napadi deo su šire ukrajinske kampanje usmerene na energetsku i logističku infrastrukturu u dubini ruske teritorije.

(Kurir.rs/The Sun)

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