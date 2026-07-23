UKRAJINA U STRAŠNOM PROBLEMU: Zelenski se hitno oglasio

VOJEVAO je Petar Mrkonjić 1875. godine na Suvoj međi Zrinjske Krajine, na granici "carevoj" i "ćesarevoj", kada je posle Nevesinjske puške u Hercegovini buknuo i ustanak u Bosanskoj Krajini. Pridružio se tada potonji kralj Srbije i Kraljevine SHS kao dobrovoljac ustanicima koji su se borili za slobodu protiv Osmanskog carstva. Da se sačuva uspomena na ustaničku borbu mladog kneza Karađorđevića, u Dvoru na Uni, 1929. godine, uz podršku i zahvalnost Kralja Aleksandra Prvog, podignut je, osveštan i svečano otvoren "Prosvetin dom Petra Mrkonjića". U malom parku ispred doma postavljena je bista Kralja Oslobodioca, izrađena od bihaćkog kamena.