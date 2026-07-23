Svet

UKRAJINA U STRAŠNOM PROBLEMU: Zelenski se hitno oglasio

Novosti online

23. 07. 2026. u 15:38

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VLADIMIR Zelenski je potvrdio gubitak pristupa morskim lukama za prevoz tereta - brodovi ne mogu da uđu u ukrajinske morske luke.

УКРАЈИНА У СТРАШНОМ ПРОБЛЕМУ: Зеленски се хитно огласио

Foto: YURIY DYACHYSHYN/AFP/Profimedia

- Juče nijedan brod nije mogao da uđe u naše luke - naveo je Zelenski.

Ranije je ministar agrarne politike Taras Visocki izvestio da su brodovi prestali da pristaju u ukrajinske luke.

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