PAKAO U OMILJENOM SRPSKOM LETOVALIŠTU: Grčka gori na preko 40°C, uvode se vanredne mere i zabrane na otvorenom

GRČKA nacionalna meteorološka služba (EMY) izdala je za danas, sredu 22. jul, vanredno upozorenje zbog toplotnog talasa koji pogađa zemlju, uz temperature više od 40 stepeni Celzijusa.

Foto: AI/Gemini

Prema prognozi, temperatura će se zadržati na veoma visokim vrednostima, a u centralnim i južnim delovima kopnene Grčke dostići će od 41 do 42 stepena, dok će u pojedinim delovima Tesalije lokalno biti i do 43 stepena Celzijusa.

Istovremeno se upozorava na veoma visok rizik od toplotnog stresa u mnogim kopnenim oblastima zbog ekstremno visokih temperatura.

Kako je najavljeno, u ranim jutarnjim satima u Epiru i severnom delu Jonskog mora očekuju se lokalni pljuskovi i povremene grmljavinske oluje.

U ostalim severnim krajevima biće malo oblaka, koji će se brzo povećavati, uz lokalnu kišu i povremene grmljavinske nepogode.

Očekuje se da će se vremenske nepogode postepeno smirivati od kasnog popodneva, dok su u večernjim satima moguće lokalne kiše i pojedinačne oluje na ostrvima severnog i istočnog Egeja.

U ostatku zemlje preovladavaće sunčano vreme, uz prolaznu oblačnost tokom podneva i popodneva u planinskim predelima, gde su mogući kratkotrajni pljuskovi, naročito u planinama Tesalije.

Privremeno će biti prisutna i manja količina saharske prašine.

Na jugoistoku će duvati severozapadni vetar jačine od 5 do 6 bofora. U ostalim krajevima vetar će u početku biti promenljiv, 3 do 4 bofora, a zatim će postepeno okrenuti na zapadni, 4 do 5 bofora, lokalno na zapadu i jugu do 6 bofora. Od večeri će na severu duvati severni vetar, lokalno do 6 bofora.

Na severu zemlje temperatura će biti nešto niža, dok će se u južnim kopnenim predelima i na južnim ostrvima zadržati veoma visoke vrednosti.

Najviše dnevne temperature:

Kikladi: 34-35 stepeni

Ostala ostrva i sever Grčke: 35-37, lokalno do 38 stepeni

Centralna i južna kopnena Grčka: 38-40, lokalno 41-42 stepena

Tesalija: lokalno do 43 stepena Celzijusa

Vreme po regionima

Makedonija i Trakija

Promenljivo oblačno uz lokalne pljuskove i grmljavinu, koji će slabiti od kasnog popodneva. Vetar promenljiv, potom severni 3-6 bofora. Temperatura od 20 do 36 stepeni, lokalno u zapadnoj Makedoniji do 37.

Jonska ostrva, Epir, zapadna Grčka i zapadni Peloponez

Pretežno sunčano, uz prolaznu oblačnost u planinskim predelima tokom dana. Ujutru lokalni pljuskovi i oluje u Epiru i severnom Jonu. Temperatura od 23 do 40 stepeni.

Tesalija, istočna Grčka, Evija i istočni Peloponez

Sunčano uz prolaznu oblačnost tokom dana. U planinama Tesalije mogući kratkotrajni pljuskovi. Uveče na Sporadima moguća kiša. Temperatura od 23 do 42 stepena, lokalno u Tesaliji do 43.

Kikladi i Krit

Vedro. Vetar zapadni 4-6 bofora. Temperatura od 24 do 35 stepeni, na Kritu do 38.

Istočnoegejska ostrva i Dodekanez

Pretežno vedro. Uveče su na istočnoegejskim ostrvima mogući lokalni pljuskovi i pojedinačne oluje. Temperatura od 23 do 38 stepeni.

Atika (Atina)

Vedro. Vetar promenljiv, kasnije zapadni 4-6 bofora. Temperatura od 25 do 41 stepen. U priobalju će biti dva do tri stepena svežije.

Solun

Promenljivo oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom tokom popodneva. Temperatura od 23 do 35 stepeni.

Kako piše Protothema, zbog ekstremnih temperatura danas stupaju na snagu vanredne mere za zaštitu zaposlenih u privatnom sektoru. Prema odluci Ministarstva rada i socijalnog osiguranja, poslodavci su dužni da preduzmu sve tehničke i organizacione mere radi zaštite radnika od toplotnog stresa. Obavezno se obustavljaju svi fizički poslovi na otvorenom od 13 do 17 časova u istočnoj centralnoj Grčkoj, Tesaliji, istočnom Peloponezu, celoj oblasti Atike.

Mera se odnosi na građevinske radove, radove na gradilištima, u brodogradilištima, kao i na dostavu i transport proizvoda motociklima, skuterima i biciklima. Obustava važi za sve zaposlene, uključujući i radnike angažovane preko digitalnih platformi.

Kod dostavnih službi zabrana važi i za klasične prodavnice i za digitalne platforme. Ipak, kupci će moći lično da preuzimaju porudžbine, kao i da koriste dostavu vozilima sa klima-uređajem, osim motocikala i mopeda. Od zabrane su izuzete službe od ključnog značaja poput zdravstva, snabdevanja vodom i električnom energijom, avio-saobraćaja, kao i pomorskog, drumskog i železničkog saobraćaja, uz obaveznu primenu svih mera zaštite.

Kad popušta toplotni talas?

Očekuje se da će vrućine popustiti od sutra, budući da se od 23. jula očekuje pad temperature širom zemlje.

Na istoku kopna, Sporadima i Eviji biće prolazne oblačnosti sa lokalnim pljuskovima i mogućim grmljavinskim olujama, koje će tokom popodneva oslabiti.

U ostatku zemlje zadržaće se pretežno sunčano vreme uz kratkotrajnu oblačnost u planinskim predelima. Duvaće severni vetar jačine od 4 do 6 bofora.

Najviše dnevne temperature kretaće se uglavnom između 32 i 35 stepeni Celzijusa, što je uobičajeno za ovo doba godine.

Prognoza za petak, 24. jul

Od zapadnih i severnih krajeva očekuje se pogoršanje vremena sa prolaznim naoblačenjem, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U centralnoj Makedoniji, istočnoj Tesaliji, na Sporadima i Eviji moguće su i jače oluje.

Temperatura će dodatno blago pasti.

Subota, 25. jul

Na istoku zemlje biće više oblaka uz lokalnu kišu i moguće grmljavinske nepogode, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno. Vetar severni 4 do 6, na Egeju lokalno do 7 bofora.

Temperatura bez značajnijih promena.

Nedelja, 26. jul

Pretežno sunčano vreme uz prolaznu oblačnost u severnim krajevima tokom popodneva. Severni vetar 3 do 5, a na jugoistoku Egeja lokalno do 7 bofora. Od popodneva će na Jonskom moru i zapadnom Egeju vetar okrenuti na južni.

Na zapadu zemlje očekuje se blagi porast temperature.

(Telegraf.rs)