BRODOVI I LUKA U PLAMENU: Siloviti ruski udari na Odesku oblast

TOKOM protekle noći Oružane snage Ruske Federacije nastavile su sa izvođenjem udara na ukrajinske luke koje se koriste za dopremanje tereta za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, kao i na vojne objekte u Odeskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Tanjug/AP/Russian Defense Ministry Press Service via

- Udarima visokopreciznim oružjem iz vazduha i udarnim bespilotnim letelicama pogođena su dva morska broda tokom plovidbe, kao i objekti lučke infrastrukture u luci 'Odesa', koji se koriste za istovar i skladištenje tereta vojne namene, kao i rezervoari sa gorivom i mazivima namenjenim snabdevanju Oružanih snaga Ukrajine - ističe se u saopštenju ruskog vojnog resora.

Pored toga, dodali su da je u gradu Odesi pogođen logistički centar kompanije "Nova pošta", koji se koristi za skladištenje tereta vojne namene, kao i baterija obalskog raketnog sistema "neptun" Oružanih snaga Ukrajine u naselju Kovaljovka.

(RT Balkan)

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