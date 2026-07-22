Svet

BRODOVI I LUKA U PLAMENU: Siloviti ruski udari na Odesku oblast

В.Н.

22. 07. 2026. u 07:48

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TOKOM protekle noći Oružane snage Ruske Federacije nastavile su sa izvođenjem udara na ukrajinske luke koje se koriste za dopremanje tereta za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, kao i na vojne objekte u Odeskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

БРОДОВИ И ЛУКА У ПЛАМЕНУ: Силовити руски удари на Одеску област

Tanjug/AP/Russian Defense Ministry Press Service via

- Udarima visokopreciznim oružjem iz vazduha i udarnim bespilotnim letelicama pogođena su dva morska broda tokom plovidbe, kao i objekti lučke infrastrukture u luci 'Odesa', koji se koriste za istovar i skladištenje tereta vojne namene, kao i rezervoari sa gorivom i mazivima namenjenim snabdevanju Oružanih snaga Ukrajine - ističe se u saopštenju ruskog vojnog resora.

Pored toga, dodali su da je u gradu Odesi pogođen logistički centar kompanije "Nova pošta", koji se koristi za skladištenje tereta vojne namene, kao i baterija obalskog raketnog sistema "neptun" Oružanih snaga Ukrajine u naselju Kovaljovka.

(RT Balkan)

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