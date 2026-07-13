PUTIN NAJAVIO PAKAO ZA UKRAJINU: Odgovorićemo nekoliko puta snažnije

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je da će odgovori Moskve na udare po ruskoj teritoriji biti „uzajamni, ali nekoliko puta snažniji“.

Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia

„Naši odgovori će uvek biti uzajamni. Gde god pokušali da nanose udare po teritoriji Rusije, mi ćemo odgovoriti ogledalno, samo nekoliko puta snažnije. Neprijatelj će to osetiti. Već oseća, nadam se. I osećaće to i ubuduće u sve većim razmerama - rekao je Putin sa bine foruma Narodnog fronta „Sve za pobedu!“.

„Borci napreduju, pobeda nas čeka“

Na prostoru Nacionalnog centra „Rusija“, gde se održava forum, predsedniku je predstavljen maket protivvazduhoplovnog raketno-topovskog sistema „Pancir-S“.

Putin je poručio da je snaga Rusa u tome što prevazilaze sve teškoće i strahove. Prema njegovim rečima, dok se rusofobski nastrojeni deo kolektivnog Zapada bori protiv Rusije, zemlja razvija ekonomiju, unapređuje Oružane snage i postiže nove rezultate u odbrambenoj industriji.

„Naši momci, naši borci, idu napred“, konstatovao je vrhovni komandant.

Govoreći na forumu, Putin je uručio i specijalne nagrade istaknutim građanima Rusije.

Kako je naglasio, povratna informacija od građana izuzetno je važna za svaki nivo vlasti, a danas nema ništa prioritetnije od rada sa učesnicima specijalne vojne operacije i njihovim porodicama.

Prema njegovim rečima, aktivisti Narodnog fronta uspeli su da okupe više od 20 miliona ljudi, koji su dobrovoljno prikupili gotovo 70 milijardi rubalja za potrebe specijalne vojne operacije.

„Zato nas, bez ikakve sumnje, čeka pobeda“, poručio je Putin.

Forum je organizovao sveruski društveni pokret „Narodni front – Za Rusiju“. Putin je istakao da su njegovi aktivisti tokom poslednjih 15 godina uvek bili u prvim redovima u rešavanju najvažnijih problema Rusije i da se trenutno pod njihovom kontrolom nalazi 552 predsednička naloga.