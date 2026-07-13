KAJA KALAS SE "POHVALILA" FIJASKOM: "EU nije uspela..."
AMBASADORI Evropske unije nisu uspeli da se dogovore o 21. paketu sankcija uoči sastanka ministara spoljnih poslova EU u Briselu, izjavila je Kaja Kalas, ministar spoljnih poslova EU.
Rad na 21. paketu sankcija nije završen, rekla je Kalas.
- Ministri se nadaju da će na crnu listu staviti 250 ljudi – različitih ljudi koji rade u različitim sektorima - dodala je.
Ranije je „Euraktiv“ objavio da zemlje EU nisu uspele da se dogovore o predloženom planu Evropske komisije o zabrani ulaska u EU za učesnike specijalne vojne operacije zbog tehničke nemogućnosti njegove primene.
(Sputnjik)
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