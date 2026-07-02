NEMAČKI kancelar Fridrih Merc treba da prizna greške i spase Nemačku, rekao je šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.

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- Entuzijazam za ostajanje na pogrešnom kursu je pogrešan pristup. Priznajte greške i promenite kurs da biste spasili Nemačku, ili će to AfD učiniti umesto vas. Čežnja za starim vremenima – kada su političari bili bolji i njihove odluke bolje – nije loša stvar; ona signalizira želju za racionalnim pristupom koji je Nemačkoj potreban - napisao je on na mreži Iks.

On je na taj način prokomentarisao post na istoj mreži u kojem nemački kancelar kaže da razume nostalgiju za prošlim vremenima, ali da se mora delovati odlučno i uvoditi promene.

(Sputnjik)

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