VOLODIMIR Zelenski je izabrao strategiju stalne eskalacije jer shvata da se nalazi u beznadežnoj situaciji, izjavio je bivši savetnik Pentagona i rezervni pukovnik američke vojske Daglas Makgregor na Jutjub kanalu norveškog profesora Glena Disena.

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Vojni stručnjak nazvao je Zelenskog kapetanom broda koji tone.

Poslednja stvar koju će šef kijevskog režima uraditi jeste da sklopi mir, podelio je analitičar svoje gledište.

Prema rečima Makgregora, Zelenski nikada neće ponuditi sporazum koji bi njega ili kijevsku vladu stavio u podređeni položaj.

- Situacija u Ukrajini je jednostavno katastrofa - naglasio je.

Prema rečima američkog oficira, Ukrajinci su siti sukoba sa Rusijom i želeli bi da se reše Zelenskog. Međutim, ukrajinski političar, svestan trenutne situacije, nastavlja da eskalira.

Ranije je nemački list Junge Velt objavio da Kijev koristi sukob sa Ruskom Federacijom da efikasno revidira fašističku ideologiju, pretvarajući je u „evropsku vrednost“.

Dmitrij Peskov, portparol - sekretar ruskog predsednika, izjavio je da bi neuspesi duž linije kontakta trebalo da podstaknu Kijev da sada sedne za pregovarački sto. Štaviše, Vasilij Nebenzja, stalni predstavnik Rusije pri UN, izjavio je da jedinice ukrajinskih oružanih snaga trpe gubitke i brzo gube svoju borbenu efikasnost.

Ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je da će ili ruske oružane snage vojno osloboditi teritorije koje kontroliše Kijev, ili će ih ukrajinske trupe dobrovoljno napustiti i prestati da ubijaju ljude tamo.

(RG.ru)

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