SVET DRHTI PRED NOVIM ORUŽJEM! Sve je otkriveno: Stiže HIMARS koji duplo brže PRETVARA SVE U PEPEO, a gađa i avione!

LOKID Martin je 16. juna najavio HIMARS FLEKS, modularnu evoluciju visokomobilnog artiljerijsko-raketnog sistema M142 koji uvodi konfiguraciju sa dva podkapsula sposobnu da nosi dvostruko više municije od standardnog HIMARS-a sa jednim podkapsulom, dodaje mogućnost ispaljivanja presretača vazdušne i raketne odbrane, uključujući PAK-3, sa iste šasije, i uključuje opcione mogućnosti autonomnog rada kroz ono što kompanija naziva svojim tehnološkim ekosistemom FLEKSFajrs, a sve to uz zadržavanje mogućnosti vazdušnog transporta transportnih aviona C-130 i kompatibilnosti sa NATO municijom.

Foto: printscreen youtube combath tech

Standardni HIMARS nosi jednu lansirnu platformu, obično šest vođenih raketa višestrukog bacačkog raketnog sistema, koje su GPS-vođene municije tačne do nekoliko metara na dometima do 70 km, ili jednu balističku raketu Vojnog taktičkog raketnog sistema dometa većeg od 300 km, kojom upravlja posada od tri člana iz oklopne kabine postavljene na šasiju porodice srednjih taktičkih vozila M1140. Raketa Precision Strike, sa dometom većim od 400 km (249 milja), takođe je kompatibilna sa lansirnim podom HIMARS-a kao zasebna opcija za municiju. Lokid Martin kaže da je isporučio 750 lansirnih sistema HIMARS, sa više od 540 sistema u službi američke vojske i međunarodnih saveznika, što HIMARS FLEX-u daje spremnu publiku kupaca koja bi postojećim HIMARS kupcima mogla da pruži potencijalni put do srodnih mogućnosti, u zavisnosti od konfiguracije i odluka o nabavci.



Foto: defence-industry.eu/Lokid Martin

Lista kompatibilnosti municije koju je Lockheed Martin objavio za HIMARS FLEX pokriva celu postojeću porodicu municije NATO HIMARS i MLRS, uključujući GMLRS, GMLRS proširenog dometa, PrSM i ATACMS, i dodaje presretače PAC-3 Missile Segment Enhancement i municiju za indirektnu zaštitu od vatre za uloge u vazdušnoj i raketnoj odbrani. PAC-3 MSE, najnaprednija varijanta porodice raketa Patriot koju proizvodi Lokid Martin, je presretač sa funkcijom „pogodi-uništi“ sposoban da uništi balističke rakete, krstareće rakete i avione, sa performansama angažovanja koje ga čine jednim od najsposobnijih oružja za tačkastu odbranu u američkom inventaru. Integracija lansiranja PAC-3 u vozilo veličine HIMARS-a koje može biti transportovano helikopterom C-130, brzo raspoređeno na prednje položaje i kojim upravlja mala posada, dala bi savezničkim vojskama visoko mobilnu opciju za raketnu odbranu koju trenutne konfiguracije baterija Patriot, koje zahtevaju više velikih vozila i značajno vreme za podešavanje, ne mogu da obezbede.

Tim Kejhil, predsednik Lokid Martin raketa i kontrole vatre, istakao je značaj tehnološkog paketa FLEXFires u smislu skalabilnosti i potencijala za autonomne mogućnosti. „HIMARS FLEX će biti prekretnica u budućnosti ofanzivne i odbrambene vatre“, rekao je Kejhil. „Naš tehnološki paket FLEXFires će omogućiti operaterima da skaliraju opremu i dodaju autonomne mogućnosti bez žrtvovanja brzine ili preciznosti.“ Lokid kaže da FLEKSFajers može dodati autonomne mogućnosti lanseru, iako tačan nivo autonomije nije javno detaljno opisan osim opisa kompanije o „distribuiranoj, preživljivoj vatri u osporavanim okruženjima“ i mogućnosti komplikovanja neprijateljskog ciljanja brzim premeštanjem.



Modularna filozofija dizajna koju je Lokid Martin ugradio u HIMARS FLEKS takođe se bavi ekonomskom realnošću da nije svakoj savezničkoj zemlji potrebna ili ne može da priušti punu konfiguraciju sa dva podvodna sistema, sposobnu za protivvazdušnu odbranu, od prvog dana. Kompanija napominje da kupci mogu početi sa osnovnom konfiguracijom sa jednim podvodnim sistemom i postepeno dodavati dvopodvodno opremanje FLEKS-om i autonomne mogućnosti, kako budžeti i operativni zahtevi dozvoljavaju, smanjujući početne troškove uz očuvanje putanje nadogradnje. Taj višeslojni pristup ulasku se ranije pokazao efikasnim u marketingu HIMARS-a, gde je relativno skromna jedinična cena sistema u poređenju sa složenijim raketnim sistemima pomogla da pridobije kupce koji bi inače možda izabrali manje sposobne, ali jeftinije alternative.

Lokid Martin predstavlja HIMARS FLEKS kao novu modularnu evoluciju porodice HIMARS, a ne kao zamenu za sisteme koji su već u upotrebi, što znači da hiljade lansirnih sistema koje već koriste američka vojska i njeni saveznici nastavljaju da obavljaju misiju preciznih udara koja je definisala platformu otkako je Ukrajina pokazala svoj operativni uticaj 2022. godine.

(defence-blog.com)

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