ZBOG OVE BAJINE PESME JE SRBIN OSUĐEN U HRVATSKOJ: Stihovi direktno vređaju ustaše jer ih podsećaju na njihovu nemoć protiv Srba

OPŠTINSKI sud u Zadru osudio je danas dvadesetosmogodišnjeg državljanina BiH na 15 dana zatvora zbog narušavanja javnog reda i mira pošto je pod dejstvom alkohola pevao pesme koje je sud ocenio kao sadržaj kojim se veliča Republika Srpska Krajina.

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Prema presudi, muškarac je pod dejstvom alkohola, pevao pesmu Baje Malog Knindže "Knindže Krajišnici", a sa pevanjem je nastavio i nakon hapšenja, u prostorijama policijske stanice.

Pesma "Knindže Krajišnici" govori o uspešnom proboju Koridora života. Operacija "Koridor ’92", poznata i kao "Proboj koridora života", bila je operacija Vojske Republike Srpske protiv Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) i Hrvatska vojske (HV) u Bosanskoj Posavini tokom Rata u BiH. Operacija je vođena od 24. juna do 6. oktobra 1992. godine. Cilj je bio ponovno uspostavljanje putne veze između zapadnog i istočnog dela Republike Srpske.

Nakon što je 12 banjalučkih beba preminulo usled nedostatka kiseonika zbog nepostupanja međunarodne zajednice i blokada puta prema Srbiji od strane ustaških i muslimanskih vojnih snaga u rejonu Semberije na severoistoku BiH, Srbi su krenuli u proboj koridora. Među srpskim borcima su bile i legendarne Knindže, neustrašivi borci Kapetana Dragana.

U pesmi se navodi da "ide Mile preko koridora", a misli se na predsednika Republike Srpske Krajine Milana Martića. Milan Martić trenutno je u zatvoru u Estoniji zbog presude antisrpskog Haškog tribunala, pa Baja često na nastupima najavljuje pesmu rečima "Jedan pozdrav iz Estonije".

Hrvate ova pesma posebno pogađa jer ih podseća na srpsku pobedu te 1992. godine i na činjenicu da protiv Srba ne mogu da se bore bez Hitlerove Nemačke i bez, možda još gorih i moćnijih, SAD. Bez njih ustaše, kao u pesmi, mogu samo da "beže preko Save".

Splitski huligani pušteni na slobodu posle planiranja napada na Srbe

S druge strane u Splitu su hrvatski huligani, koji su planirali napad na srpske sezonske radnike pušteni na slobodu, iako su uhvaćeni sa oružjem i jasnom namerom da linčuju Srbe.

Juče je iz Županijskog suda saopštena presuda za četvoricu hrvatskih državljana osumnjičenih za planiranje napada na sezonske radnike iz Srbije na Hvaru. Nisu završili čak ni u pritvoru, već su na režimu pojačane mere opreza, pušteni na slobodu.

Nakon održanog ročišta, sud je odlučio da umesto pritvora primeni mere opreza uprkos predlogu Opštinskog državnog tužilaštva u Splitu za određivanje istražnog pritvora za četvoricu osumnjičenih zbog osnovane sumnje da su učestvovali u dogovoru o izvršenju krivičnog dela povezanog sa planiranim nasiljem na području ostrva Hvar.

Osumnjičenima je, prenosi Hina, izrečena zabrana posećivanja određenog područja, kao i obaveza da se jednom nedeljno, svake srede, javljaju nadležnoj policijskoj stanici.

Sprovedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je deo grupe isplovio iz Trogira i Kaštela prema uvali Stiniva Bruška na Hvaru, gde su ih, prema sumnjama policije, čekali saučesnici sa vozilima koja su ih prevezla do hotela u kojem su boravili sezonski radnici iz Srbije.

Protiv svih 14 lica podnete su krivične prijave zbog pristanka na izvršenje krivičnog dela, dok su četiri osumnjičene osobe predate policijskom inspektoru.

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