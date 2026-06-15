Svet

POGLEDAJTE - Stravičan snimak pada ruskog bombardera Tu-22M3 u Sibiru (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 06. 2026. u 18:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA društvenim mrećamapojavio se nsima pada ruskog bombardera.

ПОГЛЕДАЈТЕ - Стравичан снимак пада руског бомбардера Ту-22М3 у Сибиру (ВИДЕО)

Foto: printskrin Telegram/RVvoenkor

Kako smo ranije pisali strateški bombarder Tu-22M3 pao je u Sibiru.

Nosač raketa Tu-22M3 srušio se u Irkutskoj oblasti.

Nadzvučni bombarder dugog dometa srušio se u blizini Svirska.

Očevici su prijavili da su videli ljude kako padobranima iskaču iz aviona.

Još nema pouzdanih informacija o stanju posade.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAMP PODSTAKAO VENSA: Potpredsednik SAD preuzeo vodeću ulogu u pregovorima s Iranom
Svet

0 0

TRAMP PODSTAKAO VENSA: Potpredsednik SAD preuzeo vodeću ulogu u pregovorima s Iranom

POTPREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens preuzeo je ključnu ulogu u pregovorima sa Iranom nakon što ga je američki predsednik Donald Tramp podstakao da se direktno uključi u diplomatske napore, izjavili su danas visoki američki zvaničnici za CNN, navodeći da će Vens predvoditi narednu fazu razgovora o postizanju trajnog primirja između dve zemlje.

15. 06. 2026. u 20:45

Politika
Tenis
Fudbal
ČUDO NA MUNDIJALU! Španiji nije pomogao ni Lamin Jamal, kiks protiv Zelenortskih Ostrva!

ČUDO NA MUNDIJALU! Španiji nije pomogao ni Lamin Jamal, kiks protiv Zelenortskih Ostrva!