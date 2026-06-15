POGLEDAJTE - Stravičan snimak pada ruskog bombardera Tu-22M3 u Sibiru (VIDEO)
NA društvenim mrećamapojavio se nsima pada ruskog bombardera.
Kako smo ranije pisali strateški bombarder Tu-22M3 pao je u Sibiru.
Nosač raketa Tu-22M3 srušio se u Irkutskoj oblasti.
Nadzvučni bombarder dugog dometa srušio se u blizini Svirska.
Očevici su prijavili da su videli ljude kako padobranima iskaču iz aviona.
Još nema pouzdanih informacija o stanju posade.
Preporučujemo
PAO RUSKI BOMBARDER Tu-22MZ: Avio-nesreća u Sibiru
15. 06. 2026. u 16:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RUSI O NAPADU NA PRAVOSLAVNU SVETINjU: Američki "patriot" pogodio Kijevsko-pečersku lavru
MINISTARSTVO odbrane Rusije tvrdi da je Kijevsko-pečerska lavra pogođena raketnim sistemom protivvazdušne odbrane "patriot" američke proizvodnje, navodeći da bi jedan od razloga za to moglo da bude slanje Ukrajini tih raketa kojima je istekao rok korišćenja.
15. 06. 2026. u 10:10
ŠEF NEMAČKE VOJSKE IZDAO DRAMATIČNO UPOZORENjE: Evo kada će nas Rusija napasti, moramo biti spremni za borbu
NEMAČKA mora da se pripremi za ruski napad do 2029. godine, ili čak i ranije, izjavio je šef nemačke vojske za Politiko.
11. 06. 2026. u 16:23
ŠTA JE BRE OVO? Misteriozna životinja snimljena u Mačvi (VIDEO)
Kratak video, za koji se navodi da je nastao iz vozila na području Mačve.
13. 06. 2026. u 20:49
Komentari (0)