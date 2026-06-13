Svet

PETER MAĐAR POVUKAO POTEZ KOJI MENJA SVE: Pao dogovor sa Ukrajinom

V.N.

13. 06. 2026. u 16:13

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MAĐAR je ocenio da je sporazum "još jedan ogroman korak ka garantovanju jezičkih, obrazovnih, kulturnih i političkih prava zakarpatskih Mađara" i ukazao da je raniji sporazum postignut na nivou eksperata sada odobren i na političkom nivou.

ПЕТЕР МАЂАР ПОВУКАО ПОТЕЗ КОЈИ МЕЊА СВЕ: Пао договор са Украјином

foto: Daniel Alfoldi/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sporazum između Mađarske i Ukrajine o obrazovnim, kulturnim i jezičkim pravima Mađara u Zakarpatju postao je i zvaničan, objavio je danas mađarski premijer Peter Mađarna svom Fejsbuk nalogu.

 - Ukrajinska strana je pristala da ispuni sve tačke sporazuma u zvaničnom protokolu i uvrstila je taj sporazum u ukrajinski akcioni plan EU o etničkim manjinama. Uspeli smo da rešimo ovo pitanje za samo nekoliko nedelja, što Orbanova vlada nije uspela za deset godina - izjavio je mađarski premijer, prenosi agencija MTI.

Mađar je ocenio da je sporazum "još jedan ogroman korak ka garantovanju jezičkih, obrazovnih, kulturnih i političkih prava zakarpatskih Mađara" i ukazao da je raniji sporazum postignut na nivou eksperata sada odobren i na političkom nivou.

Mađar je naveo da je odluka Ukrajine da uključi ovaj sporazuma u akcioni plan EU značila da je ispunjavanje obaveza u vezi sa rešavanjem pitanja prava zakarpatskih Mađara sada postalo deo evropske agende i očekivanje EU.

On je dodao da će Evropska komisija i Evropski savet pratiti sprovođenje ovog sporazuma i dodao da ukoliko Ukrajina ne ispuni svoje obaveze na vreme neće moći da nastavi proces pristupanja Evropskoj uniji.

(Kurir)

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