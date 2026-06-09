IRAN ODGOVORIO NA TEŠKE REČI EDIJA RAME: Evo šta kažu o optužbama da stoje iza protesta u Albaniji
IRAN je odbacio tvrdnje premijera Albanije Edija Rame da stoji iza dezinformacionih kampanja povezanih sa protestima u toj zemlji koji traju već devet dana.
Rama je u intervjuu za briselski Politiko kazao da je Iran umešan u "hibridni rat" dezinformacija u vezi sa projektom i protestima u toj zemlji, što je Teheran odbacio.
Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei je te tvrdnje ocenio kao "smešne optužbe" i naveo je da albanske vlasti pokušavaju da izbegnu odgovore na zahteve građana.
Bagei je komentarisao i naziv protesta "flamingo revolucija", dodajući da je optužba o iranskom uticaju izrečena bez dokaza i sugerisao je da ona ima političku pozadinu.
Albanski građani protestuju u Albaniji i u više država, uključujući SAD, Kanadu, Nemačku, Francusku, Veliku Britaniju, Italiju i Grčku, zbog planiranog investicionog projekta vrednog 1,4 milijarde dolara povezanog sa zetom američkog predsednika Džareda Kušnera.
Protesti su počeli krajem aprila nakon ograđivanja zemljišta u Zvernecu kod Valone, koje je deo šireg projekta razvoja luksuznog turističkog kompleksa, a koji uključuje i ostrvo Sazan.
Projekat razvija privatna investiciona firma "Affinity Partners" zajedno sa partnerima. Građani zahtevaju obustavu projekta, promenu zakona o investicijama i zaštiti životne sredine, kao i Raminu ostavku.
Evropska komisija je upozorila Albaniju da ne ugrožava proces pristupanja EU, posebno u oblasti zaštite životne sredine i zakonskih izmena o strateškim investicijama.
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