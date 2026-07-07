TEHNOLOŠKI ZEMLJOTRES: Najmoćniji kineski AI modeli ostaju zatvoreni za ostatak sveta
KINESKE vlasti razmatraju mogućnost ograničavanja pristupa inostranih korisnika svojim najnaprednijim modelima veštačke inteligencije (AI).
Među njima su i modeli koji još nisu predstavljeni javnosti, a sve to je deo nastojanja Pekinga da zaštiti strateški značaj domaćih AI tehnologija, preneo je Rojters.
Pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, predstavnici kineskog Ministarstva trgovine i Nacionalne komisije za razvoj i reforme tokom proteklog meseca održali su sastanke sa vodećim tehnološkim kompanijama, među kojima su Alibaba, ByteDance i AI startap Z.ai, kako bi razmotrili moguće mere za ograničavanje dostupnosti najnaprednijih modela korisnicima izvan Kine.
Prema tim navodima, kineske vlasti sve više posmatraju napredne AI modele kao strateški resurs od nacionalnog značaja, posebno u uslovima intenzivnog tehnološkog nadmetanja sa Sjedinjenim Američkim Državama. Među predlozima je i mogućnost da se neovlašćeno deljenje ili iznošenje naprednih modela tretira kao pitanje nacionalne bezbednosti.
Razgovori obuhvataju i mogućnost dodatnog pooštravanja pravila o stranom finansiranju kineskih AI kompanija, kao i strožu kontrolu prekograničnih poslovnih aranžmana koji obuhvataju i napredne tehnologije. Konačna odluka još nije doneta, a izvori navode da bi eventualna ograničenja mogla da se odnose prvenstveno na buduće generacije AI modela, navodi Rojters.
(Tanjug)
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