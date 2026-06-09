UKRAJINSKE oružane snage su u samo jednom danu izgubile više od 1.300 vojnika u svim oblastima Severnog vojnog okruga, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

Neprijatelj je izgubio preko 240 vojnika u zoni Severne grupe, a preko 230 u zoni Zapadne grupe, dodaje se u saopštenju.

Kao rezultat dejstava Južne i Centarske grupe, Oružane snage Ukrajine su izgubile preko 115, odnosno do 325 vojnika.

Ukrajinske snage su takođe izgubile preko 345 vojnika u zoni Istočne grupe i do 75 u zoni Dnjeparske grupe.

(TACC)

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