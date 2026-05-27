GORDANA UZELAC RASTURILA VODITELJA NOVE S: Željko Veljković ismevao robote koji igraju srpsko kolo, pa dobio odgovor kakav je zaslužio

POZNATA novinarka Gordana Uzelac na brutalan način je urnisala tajkunskog voditelja s Nove S Željka Veljkovića, koji se na poseban način ostrvio na posetu delegacije naše zemlje Kini.

Veljković je, verovali ili ne, na krajnje ostrašćen način komentarisao kineske robote koji su danas predstavljeni predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u provinciji Đasing i koji su pred srpskom delegacijom zaplesali "Moravac".

Blokaderski voditelj je kao mrzitelj svega srpskog još jednom pokušao da omalovaži sve ono što je urađeno ne samo u Srbiji, već i u jednoj od tri najmoćnije sile današnjice - Kini.

- Ovo ako se bude proizvodilo u Srbiji, ima da napravi čudo od naše privrede. Sigurno je ogromna potražnja u svetu za robotima koji igraju kolo - napisao je Veljković ironično i u pokušaju da bude zanimljiv.

Inače, u pitanju je njegov komentar na Iks-objavu izvesne Tamare Radovanović, koja je na svoj profil na ovoj mreži podelila snimak robota iz Kine i istakla skandaloznu rečenicu: "Živimo njegove lucidne snove", aludirajući na predsednika Vučića.

Veljkoviću je, međutim, ubrzo od Gordane Uzelec stigao odgovor kakav je zaslužio i koji ga opisuje na najbolji mogući način.

- Koliko si ti jadan, nesrećan i zao čovek - napisala je ona ispod njegove objave na Iksu.

(Informer)