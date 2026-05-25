"TRAMP OBAVEŠTEN O POČETKU NAPADA NA VOJNE OBJEKTE U KIJEVU": Lavrov hitno razgovarao sa Rubijem po nalogu Putina
ŠEF ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovarao je telefonom sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.
„Po nalogu predsednika Vladimira Putina, šef ruske diplomatije, Sergej Lavrov, zvanično je obavestio američku stranu da, kao odgovor na kontinuirane terorističke napade kijevskog režima na civile i civilne objekte na teritoriji Rusije, ruske snage pokreću sistematske i dosledne udare na objekte u Kijevu koje koriste ukrajinske snage, kao i na relevantne centre za donošenje odluka“, navodi rusko Ministarstvo spoljnih poslova.
Lavrov je skrenuo pažnju na saopštenje ruskog Ministarstva spoljnih poslova kojim se preporučuje evakuacija diplomatskog osoblja i drugih građana iz ukrajinske prestonice.
Pored toga, ruski ministar je podsetio američkog državnog sekretara na sporazume na visokom nivou postignute u Enkoridžu u vezi sa ukrajinskim sukobom, saopštila je ruska diplomatska misija.
„Ministar je podsetio na sporazume na visokom nivou postignute u Enkoridžu u avgustu 2025. godine, na predlog SAD, u vezi sa ukrajinskim sukobom i izrazio žaljenje što drski napori evropskih elita i kijevskog režima potkopavaju ove sporazume, koji su otvorili put održivom, dugoročnom rešenju zasnovanom na ravnoteži interesa“, navedeno je na veb-sajtu ministarstva.
Ranije danas, rusko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je da kao odgovor na napad ukrajinskih snaga na Starobeljsk, Moskva pokreće dosledne, sistematske napade na objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu.
(Sputnjik)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
LAVROV NAGLAŠAVA: Zapad ćuti o tragediji u Starobeljsku
25. 05. 2026. u 16:52
KINEZI SPREMILI ARTILjERIJU KOJOM ĆE ZASUTI TAJVAN: Monstruozno oružje čeka naređenje
25. 05. 2026. u 16:53 >> 16:53
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
RUSI IZDALI HITNO UPOZORENjE KIJEVU: "Napustite ukrajinsku prestonicu - došlo je do tačke pucanja"
"SVE je ovo došlo do tačke pucanja."
25. 05. 2026. u 18:56
Komentari (0)