Svet

"TRAMP OBAVEŠTEN O POČETKU NAPADA NA VOJNE OBJEKTE U KIJEVU": Lavrov hitno razgovarao sa Rubijem po nalogu Putina

В.Н.

25. 05. 2026. u 20:42

ŠEF ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovarao je telefonom sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

ТРАМП ОБАВЕШТЕН О ПОЧЕТКУ НАПАДА НА ВОЈНЕ ОБЈЕКТЕ У КИЈЕВУ: Лавров хитно разговарао са Рубијем по налогу Путина

FOTO: Tanjug/AP Photo/Rod Lamkey, Jr./Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

„Po nalogu predsednika Vladimira Putina, šef ruske diplomatije, Sergej Lavrov, zvanično je obavestio američku stranu da, kao odgovor na kontinuirane terorističke napade kijevskog režima na civile i civilne objekte na teritoriji Rusije, ruske snage pokreću sistematske i dosledne udare na objekte u Kijevu koje koriste ukrajinske snage, kao i na relevantne centre za donošenje odluka“, navodi rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Lavrov je skrenuo pažnju na saopštenje ruskog Ministarstva spoljnih poslova kojim se preporučuje evakuacija diplomatskog osoblja i drugih građana iz ukrajinske prestonice.

Šefovi diplomatije takođe su razmenili procene diplomatskih inicijativa za rešavanje krize u Ormuskom moreuzu i situacije oko Kube.

Pored toga, ruski ministar je podsetio američkog državnog sekretara na sporazume na visokom nivou postignute u Enkoridžu u vezi sa ukrajinskim sukobom, saopštila je ruska diplomatska misija.

„Ministar je podsetio na sporazume na visokom nivou postignute u Enkoridžu u avgustu 2025. godine, na predlog SAD, u vezi sa ukrajinskim sukobom i izrazio žaljenje što drski napori evropskih elita i kijevskog režima potkopavaju ove sporazume, koji su otvorili put održivom, dugoročnom rešenju zasnovanom na ravnoteži interesa“, navedeno je na veb-sajtu ministarstva.

Ranije danas, rusko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je da kao odgovor na napad ukrajinskih snaga na Starobeljsk, Moskva pokreće dosledne, sistematske napade na objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu.

(Sputnjik)

Fudbal

DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran je uspeo nešto nezamislivo

U dramatičnom obrtu koji ilustruje koliko je geopolitika preuzela Svetsko prvenstvo 2026, FIFA je odobrila iranskoj fudbalskoj reprezentaciji da premesti svoj trening kamp iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko - konkretno u granični grad Tihuanu, samo 55 minuta leta od utakmica Iranaca u Los Anđelesu.

25. 05. 2026. u 16:36

BOLSONARO DOŠAO KOD TRAMPA: Hoće pare da ruši starog vuka Lulu

BRAZILSKI desničarski senator Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsednika Brazila Žaira Bolsonara i potencijalni kandidat na predsedničkim izborima 2026. godine, doputovao je u Vašington, gde očekuje moguće sastanke na visokom nivou, uključujući i susret sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, rekli su danas izvori za Rojters.

25. 05. 2026. u 22:44

TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne!