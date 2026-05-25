ŠEF ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovarao je telefonom sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Rod Lamkey, Jr./Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

„Po nalogu predsednika Vladimira Putina, šef ruske diplomatije, Sergej Lavrov, zvanično je obavestio američku stranu da, kao odgovor na kontinuirane terorističke napade kijevskog režima na civile i civilne objekte na teritoriji Rusije, ruske snage pokreću sistematske i dosledne udare na objekte u Kijevu koje koriste ukrajinske snage, kao i na relevantne centre za donošenje odluka“, navodi rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Lavrov je skrenuo pažnju na saopštenje ruskog Ministarstva spoljnih poslova kojim se preporučuje evakuacija diplomatskog osoblja i drugih građana iz ukrajinske prestonice.



Šefovi diplomatije takođe su razmenili procene diplomatskih inicijativa za rešavanje krize u Ormuskom moreuzu i situacije oko Kube.

Pored toga, ruski ministar je podsetio američkog državnog sekretara na sporazume na visokom nivou postignute u Enkoridžu u vezi sa ukrajinskim sukobom, saopštila je ruska diplomatska misija.

„Ministar je podsetio na sporazume na visokom nivou postignute u Enkoridžu u avgustu 2025. godine, na predlog SAD, u vezi sa ukrajinskim sukobom i izrazio žaljenje što drski napori evropskih elita i kijevskog režima potkopavaju ove sporazume, koji su otvorili put održivom, dugoročnom rešenju zasnovanom na ravnoteži interesa“, navedeno je na veb-sajtu ministarstva.

Ranije danas, rusko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je da kao odgovor na napad ukrajinskih snaga na Starobeljsk, Moskva pokreće dosledne, sistematske napade na objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu.

(Sputnjik)