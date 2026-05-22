PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin naložio je Ministarstvu odbrane da pripremi predloge odgovora na napad ukrajinskih snaga na studentski dom u Starobeljsku u Luganskoj Narodnoj Republici (LNR).

On je poručio da se Rusija ne može ograničiti samo na izjave. Putin je napad nazvao terorističkim udarom i naveo da je izveden noću, dok su studenti spavali.

Prema njegovim rečima, u napadu je poginulo šest osoba, dok je više desetina ljudi ranjeno. Takođe je naveo da se, prema izveštajima koje je dobio od rukovodstva LNR, Ministarstva odbrane i FSB-a, 15 osoba vodi kao nestalo.

Ruski predsednik je naglasio da napad ukrajinskih snaga na studentski dom koledža u Starobeljsku u LNR nije bio slučajan, da je izveden u tri talasa, sa 16 bespilotnih letelica, koje su gađale isto mesto.

Takođe je rekao i da u blizini studentskog doma nije bilo vojnih objekata, objekata specijalnih službi, niti srodnih struktura.

On je odbacio tvrdnje da je pogodak mogao biti posledica dejstva ruske protivvazdušne odbrane ili sistema za radio-elektronsku borbu.

Putin je poručio da je reč o direktnom udaru ukrajinskih bespilotnih letelica na civilni objekat.

Putin je ocenio da su Kijevu takvi napadi potrebni kako bi skrenuo pažnju sa situacije na frontu i kasnije prebacio odgovornost za posledice na Rusiju. Takođe je kazao i da ovaj napad predstavlja ispoljavanje neonacizma i potvrđuje teroristički karakter kijevskog režima.

On je pozvao ukrajinske vojnike da ne izvršavaju, kako je naveo, zločinačka naređenja kijevskog režima jer, u suprotnom, i sami postaju saučesnici u tim zločinima.

Putin je, takođe, izjavio da dezerterstvo u ukrajinskoj vojsci dobija katastrofalne razmere i da postaje masovna pojava. On je na sastanku sa diplomcima programa „Vreme heroja“ rekao da taj napad još jednom pokazuje „s kim Rusija ima posla i protiv čega se bori“.

(Sputnjik)

