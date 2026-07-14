Svet

SVATOVI PESMOM OTIŠLI PRAVO U SMRT: Kamionet sa gostima smrvljen između dva šlepera, najmanje 13 mrtvih

Ana Đokić

14. 07. 2026. u 16:03

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STRAVIČNA tragedija zavila je Indoneziju u crno kada je u stravičnom lančanom sudaru poginulo najmanje 13 ljudi, dok je petoro teško povređeno. Nesreća se dogodila na prometnom autoputu na ostrvu Java, kada je kamionet pun svatova bukvalno ostao priklešten između dva šlepera.

СВАТОВИ ПЕСМОМ ОТИШЛИ ПРАВО У СМРТ: Камионет са гостима смрвљен између два шлепера, најмање 13 мртвих

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

Kako prenosi lokalna policija, gosti su se pesmom i u sjajnom raspoloženju vraćali sa venčanja, ni ne sluteći da idu pravo u smrt.

Tragedija na povratku sa slavlja

Kako je saopštio načelnik lokalne saobraćajne policije Undang Sjarif Hidajat, nesreća se dogodila u popodnevnim satima na severnom obalnom putu u blizini sela Kiajaran Kulon. Grupa veselih svatova vraćala se kući nakon što su prisustvovali venčanju u susednom selu Parean.

Niko nije mogao ni da nasluti da će se najsrećniji dan u životu mladog para pretvoriti u nezapamćenu nacionalnu žalost.

Kamion ih pokosio otpozadi

Do tragedije je došlo kada je vozač kamioneta usporio i zaustavio se kako bi se polukružno okrenuo i nastavio u suprotnom smeru. Međutim, u tom sekundu, na njih je silovito naleteo teretni kamion koji se kretao u istom smeru i bukvalno ih zbrisao sa puta.

- Od siline udarca, kamionet sa svatovima je bukvalno katapultiran u suprotnu traku. Tamo je na njih naleteo drugi kamion i došlo je do stravičnog direktnog sudara. Jeziv udarac je izbacio više od deset ljudi iz otvorenog dela kamioneta direktno na vreo asfalt - izjavio je načelnik saobraćajne policije Hidajat.

Lekari se bore za živote preživelih

Policija je potvrdila da je petoro preživelih hitno hospitalizovano, a njihove povrede se kreću od lakših do ekstremno teških i lekari im se bore za život.

(koktejl.azet.sk)

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