VELIKA EKSPLOZIJA U FABRICI MOL: Oblak crnog dima iznad objekta u Mađarskoj, ima mrtvih (FOTO)
U FABRISCI mađarske naftne kompanije MOL danas je došlo do eksplozije u kojoj je više osoba teško povređeno, a jedna je smrtno stradala, navodi se u saopštenju kompanije.
- Došlo je do eksplozije tokom ponovnog pokretanja postrojenja Olefin 1 na lokaciji MOL Petrohemija u Tisaujvarošu. Požar je lokalizovan, a intervencija je trenutno u toku. Incident je rezultirao sa nekoliko teško povređenih i jednim smrtnih ishodom. Stručnjaci istražuju okolnosti nesreće - rekla je kompanija za portal 444.
Mađarski premijer Peter Mađar izvestio je da će ministar za energetiku Ištvan Kapitani uskoro doći na lice mesta sa izvršnim direktorom MOL-a Žoltom Hernadijem.
Gradonačelnik Tisaujvaroša Đerđ Filep izjavio je da nisu potrebne mere javne zaštite i obećao da će nastaviti da obaveštava jasnost o razvoju događaja, dok je Direkcija za upravljanje katastrofama županije Boršod-Abauj-Zemplen saopštila da okolno stanovništvo nije u opasnosti, prenosi Nemzet.
Portparol Nacionalne službe hitne pomoći za MTI Pal Đerfi je rekao da su kola hitne pomoći izašla na lice mesta po protokolu za masovnu nesreću, gde su stigla tri spasilačka helikoptera i brojne spasilačke jedinice.
MOL Petrohemija je hemijski centar grupe koji proizvodi etilen i propilen koristeći naftu i dizel ulje koje zatim prerađuje u polietilen niske, srednje i visoke gustine i polipropilen.
Polietilen je najčešća vrsta plastike, dok polipropilen ima širok spektar primene koji se koristi u tehnologiji pakovanja, tekstilnoj industriji, proizvodnji kancelarijskog materijala, laboratorijske i automobilske opreme.
(Tanjug)
