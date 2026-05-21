OBJAVLJENE TRI REČI: "Locked and loaded"
AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset saopštio je da su Sjedinjene Američke Države "spremne za akciju", u očekivanju razvoja događaja u pregovorima između SAD i Irana.
Hegset je na platformi X objavio post od tri reči, "zaključano i napunjeno", što se odnosi na "spremnost na akciju", kao komentar uz snimak američkog potpredsednika Džej Di Vensa, koji je na konferenciji za novinare u Beloj kući rekao da SAD "neće sklopiti sporazum koji omogućava Irancima da dođu do nuklearnog oružja.
- Tako da, kao što mi je predsednik Tramp upravo rekao, spremni smo za akciju. Ne želimo da idemo tim putem, ali predsednik je spreman i sposoban da to učini, ako bude potrebno - rekao je Džej Di Vens.
BONUS VIDEO:
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
OVO SU CENE NAFTE DANAS: Evo šta se desilo sa vrednošću barela
21. 05. 2026. u 07:26
NETANJAHU POBESNEO POSLE RAZGOVORA SA TRAMPOM: Evo šta kažu mediji
20. 05. 2026. u 22:30
LAVROV TVRDI: Amerika izgubila interesovanje za ukrajinsko pitanje
20. 05. 2026. u 21:59
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
POREKLO VOJINA ĆETKOVIĆA Rođen u Kruševcu, a koreni mu nisu iz Srbije: "Nikada se nisam odricao dedova i pradedova - ponosan sam"
"JESAM, ponosan sam na svoje poreklo."
20. 05. 2026. u 16:57
Komentari (0)