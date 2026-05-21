OBJAVLJENE TRI REČI: "Locked and loaded"

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset saopštio je da su Sjedinjene Američke Države "spremne za akciju", u očekivanju razvoja događaja u pregovorima između SAD i Irana.

Hegset je na platformi X objavio post od tri reči, "zaključano i napunjeno", što se odnosi na "spremnost na akciju", kao komentar uz snimak američkog potpredsednika Džej Di Vensa, koji je na konferenciji za novinare u Beloj kući rekao da SAD "neće sklopiti sporazum koji omogućava Irancima da dođu do nuklearnog oružja.

- Tako da, kao što mi je predsednik Tramp upravo rekao, spremni smo za akciju. Ne želimo da idemo tim putem, ali predsednik je spreman i sposoban da to učini, ako bude potrebno - rekao je Džej Di Vens.

