Košarka

TRAGEDIJA! Autobus sa košarkašima se sudario sa kamionom, ima mrtvih

Новости онлине

23. 05. 2026. u 14:36

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Sport je umalo zadesila velika tragedija.

ТРАГЕДИЈА! Аутобус са кошаркашима се сударио са камионом, има мртвих

Foto: Depositphotos / konejota

Mrtvih ima, ali, imajući u vidu ozbiljnost situacije, prava je sreća da je samo jedna osoba izgubila život.

Naime, Rusija danas netremice prati šta se desilo u Čeljabinskoj oblasti.

Tamo je permski košarkaški tim Bionord Pro doživeo izuzetno ozbiljnu saobraćajnu nesreću.

Vozač minibusa koji je prevozio pomenutu ekipu skrenuo je u suprotnu traku i sudario se sa kamionom.

Preminuo je na licu mesta.

Jedan od pratilaca tima je prebačen u bolnicu i operisan.

Što se tiče samih košarkaša, oni su, prema ruksim medijima, srećom zadobili samo lakše povrede.

Nakon incidenta, pokrenut je krivični postupak zbog pružanja usluga koje ne ispunjavaju zahteve javnog zdravlja ili bezbednosti.

Guverner Permskog kraja Dmitrij Mahonin potvrdio je da su igrači dobili svu neophodnu medicinsku negu i najavio da će se vozom vratiti u Perm.

Ako vas košarka zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njoj na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video:  Porodica promenila "Oče naš" zbog KK Partizan

 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

KO JE CRVENI KOMANDANT? Jedini Srbin general Crvene armije - Lenjin mu bio zahvalan, stradao od Staljinove ruke (FOTO)
Panorama

0 0

KO JE CRVENI KOMANDANT? Jedini Srbin general Crvene armije - Lenjin mu bio zahvalan, stradao od Staljinove ruke (FOTO)

ISTORIJA Sovjetskog Saveza, svetske supersile 20. veka, upamtila je brojne heroje, borce, oficire koji su svojim junaštvom i rezultatima zadivili svet. U periodu kada se SSSR tek stvarao i uzdizao, značajan pomena bio je i doprinos jednog Srbina, Danila Srdića (1896-1937), prvog i jedinog Srbina koji je bio general Crvene armije. Ovo je njegova priča.

22. 05. 2026. u 15:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO PIĆE SVI PIJU, A OVO NISU ZNALI: Pola veka prirodne snage iz Bujanovca koja je osvojila region

OVO PIĆE SVI PIJU, A OVO NISU ZNALI: Pola veka prirodne snage iz Bujanovca koja je osvojila region