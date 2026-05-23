TRAGEDIJA! Autobus sa košarkašima se sudario sa kamionom, ima mrtvih

Sport je umalo zadesila velika tragedija.

Foto: Depositphotos / konejota

Mrtvih ima, ali, imajući u vidu ozbiljnost situacije, prava je sreća da je samo jedna osoba izgubila život.

Naime, Rusija danas netremice prati šta se desilo u Čeljabinskoj oblasti.

Tamo je permski košarkaški tim Bionord Pro doživeo izuzetno ozbiljnu saobraćajnu nesreću.

Vozač minibusa koji je prevozio pomenutu ekipu skrenuo je u suprotnu traku i sudario se sa kamionom.

Preminuo je na licu mesta.

Jedan od pratilaca tima je prebačen u bolnicu i operisan.

Što se tiče samih košarkaša, oni su, prema ruksim medijima, srećom zadobili samo lakše povrede.

Nakon incidenta, pokrenut je krivični postupak zbog pružanja usluga koje ne ispunjavaju zahteve javnog zdravlja ili bezbednosti.

Guverner Permskog kraja Dmitrij Mahonin potvrdio je da su igrači dobili svu neophodnu medicinsku negu i najavio da će se vozom vratiti u Perm.

Ako vas košarka zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njoj na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Porodica promenila "Oče naš" zbog KK Partizan