TRAGEDIJA! Autobus sa košarkašima se sudario sa kamionom, ima mrtvih
Sport je umalo zadesila velika tragedija.
Mrtvih ima, ali, imajući u vidu ozbiljnost situacije, prava je sreća da je samo jedna osoba izgubila život.
Naime, Rusija danas netremice prati šta se desilo u Čeljabinskoj oblasti.
Tamo je permski košarkaški tim Bionord Pro doživeo izuzetno ozbiljnu saobraćajnu nesreću.
Vozač minibusa koji je prevozio pomenutu ekipu skrenuo je u suprotnu traku i sudario se sa kamionom.
Preminuo je na licu mesta.
Jedan od pratilaca tima je prebačen u bolnicu i operisan.
Što se tiče samih košarkaša, oni su, prema ruksim medijima, srećom zadobili samo lakše povrede.
Nakon incidenta, pokrenut je krivični postupak zbog pružanja usluga koje ne ispunjavaju zahteve javnog zdravlja ili bezbednosti.
Guverner Permskog kraja Dmitrij Mahonin potvrdio je da su igrači dobili svu neophodnu medicinsku negu i najavio da će se vozom vratiti u Perm.
TRAGEDIJA! Autobus sa košarkašima se sudario sa kamionom, ima mrtvih
23. 05. 2026. u 14:36
23. 05. 2026. u 14:36
"TRAMP JE U PRAVU, ŠVERCOVALI SMO SE": Kolinda o napetostima između Rusije i NATO-a: "Bojim se eskalacije!"
JOŠ jedan neidentifikovani dron juče je ušao je u vazdušni prostor Litvanije - treći dan zaredom. Glavni sekretar NATO-a Mark Rute, tokom poseta vežbi civilne odbrane u Švedskoj, poručio je da je Savez spreman da odgovori na svaku pretnju.
22. 05. 2026. u 08:40
