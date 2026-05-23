RUSIJA RASPISALA MEĐUNARODNU POTERNICU: Traže hapšenje i izručenje legendarnog ruskog sportiste (FOTO)
RUSKE vlasti su Garija Kasparova proglasile međunarodno traženim zbog slučajeva povezanih sa "terorizmom" i statusom "stranog agenta"
Svetski šampion u šahu i ruski disident Gari Kasparov proglašen je međunarodno traženim zbog optužbi koje se odnose na "opravdavanje terorizma i dva slučaja delovanja kao stranog agenta", prenosi TASS.
Protiv Kasparova je u februaru ove godine pokrenut postupak zbog navodnog kršenja zakona o "stranim agentima". On je u odsustvu optužen za dva slučaja delovanja kao stranog agenta (član 330.1 Krivičnog zakonika Rusije, stav 2). Nije precizirano na šta se konkretno optužbe odnose.
U decembru prošle godine Zamaskvorečki okružni sud u Moskvi doneo je odluku o njegovom hapšenju u odsustvu u slučaju koji se odnosi na navodno opravdavanje terorizma na internetu (član 205.2 Krivičnog zakonika Rusije, stav 2).
U oktobru je ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) optužila Antiratni komitet Rusije za pokušaj preuzimanja vlasti i stvaranje terorističke zajednice.
Protiv Garija Kasparova, političara Vladimira Kara Murze, politikološkinje Ekaterine Šulman i drugih članova komiteta pokrenut je krivični postupak.
Kao osnova za pokretanje postupka navedeni su deklaracija komiteta usvojena u aprilu 2023. godine i stvaranje platforme ruskih demokratskih snaga u okviru Parlamentarne skupštine Saveta Evrope.
Šta je međunarodna poternica
Međunarodna poternica predstavlja proces u kojem organi reda jedne države traže od policije drugih zemalja, najčešće preko Interpola, pomoć u pronalaženju i privođenju osobe koja se nalazi u inostranstvu.
Međutim, u slučaju Rusije, takvi zahtevi se često ocenjuju kao politički motivisani, zbog čega međunarodne organizacije i sudovi ponekad odbijaju da osobu proglase međunarodno traženom ili da je izruče.
Slučaj povezan sa Forumom slobodne Rusije
Prethodno hapšenje Kasparova u odsustvu dogodilo se krajem 2024. godine, kada je gradski sud u Siktivkaru, u Republici Komi, doneo odluku o njegovom pritvaranju u slučaju koji se odnosi na navodnu terorističku zajednicu.
Taj slučaj povezan je sa Forumom slobodne Rusije, čiji je Kasparov bio osnivač. Organizacija je ranije proglašena nepoželjnom.
Kasparov napustio profesionalni šah zbog politike
Gari Kasparov završio je profesionalnu karijeru 2005. godine kako bi se posvetio političkom delovanju. Godine 2012. izabran je u Koordinacioni savet ruske opozicije, a 2013. napustio je Rusiju. Trinaest puta je bio svetski šampion u šahu.
Kasparov je 2016. godine u Vilnjusu osnovao Forum slobodne Rusije, konferenciju na kojoj su se okupljali predstavnici ruske opozicije. Događaj se održava dva puta godišnje.
U maju 2022. godine rusko Ministarstvo pravde uvrstilo je Garija Kasparova na spisak "stranih agenata".
(Vot Tak)
