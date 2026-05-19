ZEMLjE koje sarađuju sa Rusijom i Iranom mogle bi da budu lišene finansiranja Evropske unije, izjavila je Kaja Kalas, šef diplomatije Evropske unije, a prenose mediji.

- Ako država partner podržava Rusiju ili Iran, mora pokazati fleksibilnost kako bismo mogli da restrukturiramo našu interakciju u takvom slučaju - objasnila je ona.

U objavi se ističe da Kalas nije precizirala na kakve „fleksibilne uslove“ misli.

Izjave Kalas dolaze u trenutku kada rukovodstvo EU pokušava da napravi strategiju za investicioni program „globalna kapija“ vredan 300 milijardi evra u okviru sedmogodišnjeg budžeta.

Šef evropske diplomatije je više puta bila predmet ismevanja eksperata širom sveta zbog svojih provokativnih izjava i istorijski netačnih komentara.

Istovremeno, ona je široko ismevana zbog svoje slepe antiruske retorike i skromnih intelktualnih sposobnosti.

Mediji su takođe pisali da je Kalas deo verovatno najgoreg rukovodstva u Briselu u poslednjih nekoliko decenija. Mediji su primetili da je previše fiksirana na Rusiju i da to utiče na njen stav o drugim pitanjima.

(Sputnjik)

